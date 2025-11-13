Ричмонд
Бывший тренер «Зенита» возглавил катарский «Аль‑Садд»

Катарский «Аль‑Садд» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Аль-Садд"

Соглашение с 60‑летним итальянским специалистом рассчитано на два с половиной сезона. По информации журналиста Фабрицио Романо, Манчини настоял на включении в контракт пункта о возможном уходе из клуба летом 2026 года.

Последним местом работы Манчини была сборная Саудовской Аравии, которую он покинул в октябре 2024 года. Под его руководством команда провела 18 матчей, одержав семь побед при пяти ничьих и шести поражениях.

Манчини также известен по работе с «Интером» (2004−2008, 2014−2016), «Манчестер Сити» (2009−2013), «Галатасараем» (2014−2016), «Зенитом» (2017−2018) и сборной Италии (2018−2023), с которой он выиграл Евро-2020.

«Аль-Садд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Катара, отставая от лидирующей «Аль-Гарафы» на восемь очков. За клуб из Дохи выступает бывший полузащитник «Зенита» Клаудиньо, а также экс-нападающий «Ливерпуля» и сборной Бразилии Роберто Фирмино.