Месси получил награду лучшему игроку «Барселоны» в XXI веке

Глава Sport.es Джоан Вехилс посетил базу клуба МЛС «Интер Майами», за который на данный момент выступает Месси, чтобы вручить ему трофей. Сам футболист не смог приехать в Мадрид на церемонию из-за сложного графика. После награждения Месси посмотрел видеоролик, на котором болельщики сине-гранатовых благодарят его за годы, проведенные в клубе.
«Мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень. Столько лет карьеры, бывали и трудные времена. Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы хотел провести в “Барселоне” всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. В Европе я играл бы только там. Очевидно, я собираюсь вернуться. Я буду присутствовать на стадионе как болельщик, следить за командой. Я, конечно, пробуду в США еще несколько лет, но мы с семьей собираемся вернуться в Барселону, потому что, как я всегда говорил, это мое место, мой дом. Мы очень скучаем, поэтому обязательно туда вернемся», — приводит слова Месси Sport.es.
Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2005-го по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
Ранее Месси рассказал, что посетил стадион «Барселоны» во время реконструкции. Аргентинец опубликовал серию фотографий с обновленного «Камп Ноу» в социальных сетях.