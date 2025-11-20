Месси получил награду лучшему игроку «Барселоны» в XXI веке

«Мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень. Столько лет карьеры, бывали и трудные времена. Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы хотел провести в “Барселоне” всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. В Европе я играл бы только там. Очевидно, я собираюсь вернуться. Я буду присутствовать на стадионе как болельщик, следить за командой. Я, конечно, пробуду в США еще несколько лет, но мы с семьей собираемся вернуться в Барселону, потому что, как я всегда говорил, это мое место, мой дом. Мы очень скучаем, поэтому обязательно туда вернемся», — приводит слова Месси Sport.es.