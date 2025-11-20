Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.52
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Месси получил награду лучшему игроку «Барселоны» в XXI веке

Бывший нападающий каталонского клуба Лионель Месси получил приз лучшему игроку «Барселоны» в XXI веке по версии издания Sport.es.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Глава Sport.es Джоан Вехилс посетил базу клуба МЛС «Интер Майами», за который на данный момент выступает Месси, чтобы вручить ему трофей. Сам футболист не смог приехать в Мадрид на церемонию из-за сложного графика. После награждения Месси посмотрел видеоролик, на котором болельщики сине-гранатовых благодарят его за годы, проведенные в клубе.

«Мы столько всего пережили вместе, хорошего и не очень. Столько лет карьеры, бывали и трудные времена. Но это мой дом, мое место, мои люди. Я бы хотел провести в “Барселоне” всю свою карьеру, не переходя в другой клуб. В Европе я играл бы только там. Очевидно, я собираюсь вернуться. Я буду присутствовать на стадионе как болельщик, следить за командой. Я, конечно, пробуду в США еще несколько лет, но мы с семьей собираемся вернуться в Барселону, потому что, как я всегда говорил, это мое место, мой дом. Мы очень скучаем, поэтому обязательно туда вернемся», — приводит слова Месси Sport.es.

Лионель Месси выступал за «Барселону» с 2005-го по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее Месси рассказал, что посетил стадион «Барселоны» во время реконструкции. Аргентинец опубликовал серию фотографий с обновленного «Камп Ноу» в социальных сетях.