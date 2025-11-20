Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.65
П2
2.65
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.52
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Трамп разместил фейковое видео, где он играет в футбол с Роналду

Президент США Дональд Трамп опубликовал видеоролик, созданный с помощью искусственного интеллекта, в котором он играет в футбол с Криштиану Роналду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В коротком видео Трамп и Роналду играют в футбол в Овальном кабинете Белого дома.

«Роналду крутой парень. Доволен встречей с ним в Белом доме», — подписал публикацию Трамп в соцсетях.

Напомним, ранее Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Вместе с ним в официальную резиденцию президента США прибыли нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес. Роналду не появлялся в США с 2017 года.

Летом 2026 года США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Португалии завоевала путевку в финальную стадию ЧМ. 40-летний Криштиану Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере. Для Роналду, который впервые сыграл на мундиале в 2006 году, этот турнир станет рекордным шестым в карьере. Аналогичного достижения на ЧМ-2026 также может добиться капитан сборной Аргентины Лионель Месси.