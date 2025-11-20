Трамп разместил фейковое видео, где он играет в футбол с Роналду

В коротком видео Трамп и Роналду играют в футбол в Овальном кабинете Белого дома.
«Роналду крутой парень. Доволен встречей с ним в Белом доме», — подписал публикацию Трамп в соцсетях.
Напомним, ранее Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Вместе с ним в официальную резиденцию президента США прибыли нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес. Роналду не появлялся в США с 2017 года.
Летом 2026 года США, Канада и Мексика примут чемпионат мира по футболу. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Сборная Португалии завоевала путевку в финальную стадию ЧМ. 40-летний Криштиану Роналду подтвердил, что ЧМ-2026 станет для него последним в карьере. Для Роналду, который впервые сыграл на мундиале в 2006 году, этот турнир станет рекордным шестым в карьере. Аналогичного достижения на ЧМ-2026 также может добиться капитан сборной Аргентины Лионель Месси.