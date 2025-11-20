Российский футболист сравнил жизнь в России и Греции

«Разница не кардинальная. Преимущественно греки — христиане. Они похожи на нас по менталитету. Но образ жизни, конечно, у них интересный, ха-ха! Шутим: в Греции как будто никто не работает, ха-ха! Если в субботу можно найти работающие магазины, то в воскресенье вообще все закрыто. Супермаркеты, аптеки — вообще все! Может быть, открыты только маленькие ларьки с фруктами.



В будние дни, например, греческие банки работают до 14 часов. Дальше немного спят, работают до 17 и заканчивают день. Никто не спешит, как в Москве. По улицам ездят со средней скоростью 30 километров в час. Можешь по приколу сигналить — местным все равно. О штрафах не узнавал — не нарушаю.



Живем в Салониках — практически в одном районе с пацанами из ПАОК и “Ариса”. Район частный — тут садики, школы, магазины. Все удобно, за полтора месяца только один раз был в центре. Единственный барьер в том, что старшая дочка пошла в греко-английскую школу. Ей тяжело, не знает греческого. Активно учим его с репетиторами.



Хватает ли тысячи евро в месяц на жизнь? Ты прикалываешься? Ха-ха! У меня жена, двое детей. А еще содержу маму и бабушку. Сейчас в комментариях начнут хейтить, но ведь на такую сумму невозможно выжить вчетвером. Футболисты, которые рассказывают, что тратят сто тысяч в месяц, говорят неправду. Я плачу за дом, столько же стоят садик и школа — они частные. Еще платим за аренду машины.



Одному бы хватило такой суммы? Вообще спокойно, даже не заморачиваясь. Если не брать обязательные расходы: аренда дома, машины. Чисто на еду. А так — нет, конечно. Даже не буду называть сумму, которую трачу», — сказал Калинин.