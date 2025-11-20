Ричмонд
Футбол. Первая лига
21.11
Волга
:
Торпедо
П1
2.79
X
3.15
П2
2.71
Футбол. Премьер-лига
21.11
Акрон
:
Сочи
П1
2.05
X
3.62
П2
3.62
Футбол. Германия
21.11
Майнц
:
Хоффенхайм
П1
2.48
X
3.65
П2
2.70
Футбол. Франция
21.11
Ницца
:
Марсель
П1
3.81
X
3.88
П2
1.96
Футбол. Испания
21.11
Валенсия
:
Леванте
П1
2.13
X
3.55
П2
3.61
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Уэльс
7
:
Северная Македония
1
П1
X
П2

Бывшая жена Сафонова потребовала от футболиста еще 6 млн рублей

Бывшая жена голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова потребовала от него 6 миллионов рублей судебных издержек. Об этом информирует телеграм-канал Sport Baza.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным источника, судебное дело об алиментах обошлось Анастасии суммарно в 6 млн 150 тыс. рублей. В список судебных расходов девушка включила даже средства, которые ее адвокат тратил на заправку личного автомобиля и обеды.

Матвей Сафонов не согласен с возмещением означенной суммы судебных издержек. Об этом заявил адвокат футболиста Андрей Крючков.

«Заявления еще не рассмотрены, поскольку представители Анастасии тянут время, не предоставляя в полном объеме документы по расходам. Естественно, мы свою позицию уже высказали и не согласны с предъявленными суммами, потому что они не соразмерны той работе, которой проведена», — передает слова Крючкова «Матч ТВ».

В октябре 2021 года Сафонов после семи лет отношений развелся с Анастасией Казачек. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя.

После развода у Сафонова и Казачек начались споры по алиментам. В августе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 млн рублей, а также перечислять на ребенка 25 процентов от своей зарплаты. Сафонов подал апелляцию на это решение, которая была отклонена. В июне 2025 года Крючков заявил, что футболист погасил все долги по алиментам, составляющие более 66 миллионов рублей.

В марте 2025 года Сафонов женился во второй раз. Избранницей Матвея стала Марина Кондратюк, с которой он познакомился в самолете. Девушка работала стюардессой на чартерных рейсах «Краснодара».

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе парижан он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В сезоне-2025/26 Сафонов пока не провел ни одного матча.