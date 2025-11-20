Бывшая жена Сафонова потребовала от футболиста еще 6 млн рублей

После развода у Сафонова и Казачек начались споры по алиментам. В августе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 млн рублей, а также перечислять на ребенка 25 процентов от своей зарплаты. Сафонов подал апелляцию на это решение, которая была отклонена. В июне 2025 года Крючков заявил, что футболист погасил все долги по алиментам, составляющие более 66 миллионов рублей.