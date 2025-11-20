Бывшая жена Сафонова потребовала от футболиста еще 6 млн рублей

По данным источника, судебное дело об алиментах обошлось Анастасии суммарно в 6 млн 150 тыс. рублей. В список судебных расходов девушка включила даже средства, которые ее адвокат тратил на заправку личного автомобиля и обеды.
Матвей Сафонов не согласен с возмещением означенной суммы судебных издержек. Об этом заявил адвокат футболиста Андрей Крючков.
«Заявления еще не рассмотрены, поскольку представители Анастасии тянут время, не предоставляя в полном объеме документы по расходам. Естественно, мы свою позицию уже высказали и не согласны с предъявленными суммами, потому что они не соразмерны той работе, которой проведена», — передает слова Крючкова «Матч ТВ».
В октябре 2021 года Сафонов после семи лет отношений развелся с Анастасией Казачек. Незадолго до расторжения брака у пары родилась дочь Майя.
После развода у Сафонова и Казачек начались споры по алиментам. В августе 2024 года Никулинский суд Москвы обязал Сафонова выплатить долг по алиментам в размере 60 млн рублей, а также перечислять на ребенка 25 процентов от своей зарплаты. Сафонов подал апелляцию на это решение, которая была отклонена. В июне 2025 года Крючков заявил, что футболист погасил все долги по алиментам, составляющие более 66 миллионов рублей.
В марте 2025 года Сафонов женился во второй раз. Избранницей Матвея стала Марина Кондратюк, с которой он познакомился в самолете. Девушка работала стюардессой на чартерных рейсах «Краснодара».
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года из «Краснодара». В минувшем сезоне 26-летний Сафонов принял участие в 17 матчах «ПСЖ» во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. В составе парижан он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В сезоне-2025/26 Сафонов пока не провел ни одного матча.