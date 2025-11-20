Футболиста будут судить за публикации в стиле «Гарри Поттера»

В 2021 году Актюркоглу, будучи игроком «Галатасарая», опубликовал в соцсетях фото в круглых очках, после чего получил от болельщиков стамбульского клуба прозвища «волшебник» и «Карем Поттер». Футболист подхватил эту фанатскую волну и продолжил публиковать в своих социальных сетях контент с отсылками к «Гарри Поттеру». Также Актюркоглу во время празднования голов неоднократно имитировал использование волшебной палочки.