Футболиста будут судить за публикации в стиле «Гарри Поттера»

Голивудская киностудия подала иск в Стамбульский суд, утверждая, что Актюркоглу использовал визуальные и аудиоматериалы из вселенной «Гарри Поттера» в публикациях в соцсетях без соответствующей лицензии.
В 2021 году Актюркоглу, будучи игроком «Галатасарая», опубликовал в соцсетях фото в круглых очках, после чего получил от болельщиков стамбульского клуба прозвища «волшебник» и «Карем Поттер». Футболист подхватил эту фанатскую волну и продолжил публиковать в своих социальных сетях контент с отсылками к «Гарри Поттеру». Также Актюркоглу во время празднования голов неоднократно имитировал использование волшебной палочки.
В материалах дела указано, что публикации Актюркоглу содержат анимационных персонажей, герб «Хогвартса», а также музыку, декорации и костюмы из франшизы. Warner Bros. утверждает, что все эти элементы были использованы без разрешения, что нарушает имущественные и авторские права в соответствии с законом об интеллектуальной собственности.
Киностудия запросила проведение экспертизы с привлечением специалиста, которая должна подтвердить факт незаконного использования материалов. В заявлении указано, что она должна проводиться без предварительного уведомления футболиста.
Актюркоглу перешел в «Фенербахче» в сентябре этого года из «Бенфики» за 15 млн евро. В нынешнем сезоне он провел за «канареек» 11 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
Летом 2024 года сообщалось, что в услугах Актюркоглу был заинтересован московский «Спартак», однако полузащитник сборной Турции отказался переезжать в Россию ради продолжения карьеры в Европе.