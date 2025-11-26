В Москве состоялось отпевание Никиты Симоняна: видео

После завершения игровой карьеры Никита Павлович стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды Симоняна трижды выигрывали чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре Кубка СССР.