В Москве состоялось отпевание Никиты Симоняна: видео

Лучший снайпер в истории «Спартака» и легендарный тренер команды Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.
На церемонию пришли порядка 100 человек, включая родных и близких Симоняна. На отпевании присутствовали президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, Олег Романцев, Александр Тарханов, Александр Мирзоян и другие ветераны советского и российского футбола. Церемонию отпевания провел глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Езрас Нерсисян на армянском языке.
Церемония прощания с Симоняном пройдет в четверг, 27 ноября, на домашнем стадионе «Спартака». Похоронят лучшего бомбардира в истории «Спартака» на Ваганьковском кладбище.
Никита Симонян четырежды выигрывал чемпионат СССР в составе «Спартака». Он забил 160 мячей за красно-белых и является лидером по этому показателю. Вместе с советской сборной форвард стал олимпийским чемпионом Мельбурна в 1956 году. Симонян завершил профессиональную карьеру футболиста в 1959 году.
После завершения игровой карьеры Никита Павлович стал тренером, и в этом качестве работал со «Спартаком», ереванским «Араратом», одесским «Черноморцем» и сборной СССР. Команды Симоняна трижды выигрывали чемпионство — два раза побеждали красно-белые (1962, 1969), один раз — «Арарат» (1973). Кроме того, на счету Симоняна-тренера четыре Кубка СССР.
С середины 1980-х Никита Павлович начал карьеру функционера: работал в сборной СССР, Федерации футбола СССР, а с 1992 года и до самой смерти занимал различные должности в Российском футбольном союзе.