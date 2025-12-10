Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавил сборную Киргизии

«Европейский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Киргизии по футболу. Церемония подписания соответствующего контракта прошла сегодня, 10 декабря, при участии президента Киргизского футбольного союза Камчыбека Ташиева.



Ташиев отметил, что приход Просинечки даст сборной новый импульс, впереди стоят большие цели, и выразил уверенность, что под его руководством команду ждут качественные изменения.



С новым соглашением возлагаются большие надежды на то, что национальная команда Кыргызстана выйдет на новый уровень», — говорится в сообщении.