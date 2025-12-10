Экс-игрок «Реала» и «Барселоны» возглавил сборную Киргизии

Соглашение с хорватским специалистом рассчитано на 1 год и 1 месяц.
«Европейский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Киргизии по футболу. Церемония подписания соответствующего контракта прошла сегодня, 10 декабря, при участии президента Киргизского футбольного союза Камчыбека Ташиева.
Ташиев отметил, что приход Просинечки даст сборной новый импульс, впереди стоят большие цели, и выразил уверенность, что под его руководством команду ждут качественные изменения.
С новым соглашением возлагаются большие надежды на то, что национальная команда Кыргызстана выйдет на новый уровень», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если сборная Киргизии успешно выступит на Кубке Азии в 2027 году, то контракт с Просинечки будет продлен на три года.
Ранее 56-летний Роберт Просинечки в качестве главного тренера работал в сборных Азербайджана, Черногории и Боснии и Герцеговины. Он также был ассистентом в национальной команде Хорватии. На клубном уровне специалист возглавлял ряд европейских клубов.
В качестве футболиста Просинечки выступал за загребское «Динамо», «Црвену Звезду», мадридский «Реал», «Барселону» и другие клубы. В 1998 году полузащитник завоевал бронзовую медаль чемпионата мира в составе сборной Хорватии.