Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.77
П2
3.12
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Вильярреал
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.02
П2
6.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.66
X
3.99
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.65
П2
2.24
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.16
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.48
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.93
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.95
П2
2.32

Российский бизнесмен может стать совладельцем седьмого клуба

Основатель сети Fix Price Сергей Ломакин заинтересован в приобретении пакета акций седьмого футбольного клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Родина"

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», владельцы греческой «Ларисы» предложили Сергею Ломакину приобрести часть ценных бумаг, чтобы сохранить команду в Высшей лиги страны.

Президент и основной акционер «Ларисы» Ахиллес Давелис заявил, что готов продать свою долю в том числе российскому предпринимателю лишь бы клуб не покинул элитный дивизион.

Отмечается, что в данный момент представители Ломакина взвешивают все «за» и «против». После 13 туров греческой Суперлиги «Лариса» занимает предпоследнее, 13-е, место в турнирной таблице.

Сергей Ломакин уже является акционером московской «Родины», кипрских «Пафоса» и «Акритас Хлоракас», латвийской «Риги», словенского «Целе» и дубайского «Юнайтед».

По данным Forbes, личное состояние российского предпринимателя Ломакина оценивается в 3,4 млрд долларов. В ноябре в СМИ поступала информация о заинтересованности Ломакина стать совладельцем итальянского «Удинезе». Клубом Серии А с 1986 года владеет бизнесмен Джампаоло Поццо.