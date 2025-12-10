Российский бизнесмен может стать совладельцем седьмого клуба

По данным телеграм-канала «Mash на спорте», владельцы греческой «Ларисы» предложили Сергею Ломакину приобрести часть ценных бумаг, чтобы сохранить команду в Высшей лиги страны.
Президент и основной акционер «Ларисы» Ахиллес Давелис заявил, что готов продать свою долю в том числе российскому предпринимателю лишь бы клуб не покинул элитный дивизион.
Отмечается, что в данный момент представители Ломакина взвешивают все «за» и «против». После 13 туров греческой Суперлиги «Лариса» занимает предпоследнее, 13-е, место в турнирной таблице.
Сергей Ломакин уже является акционером московской «Родины», кипрских «Пафоса» и «Акритас Хлоракас», латвийской «Риги», словенского «Целе» и дубайского «Юнайтед».
По данным Forbes, личное состояние российского предпринимателя Ломакина оценивается в 3,4 млрд долларов. В ноябре в СМИ поступала информация о заинтересованности Ломакина стать совладельцем итальянского «Удинезе». Клубом Серии А с 1986 года владеет бизнесмен Джампаоло Поццо.