Клаудио Маркизио: Следуйте примеру Роналду, а не Месси

«В 2018-м с приходом Роналду в “Юве’было много давления на команду, но в то же время царила атмосфера волнения и радости. Казалось бы, мы в “Ювентусе”, где привыкли к приходу великих чемпионов, но та атмосфера в раздевалке… Я до сих пор помню тот момент. Мы с Бардзальи были в раздевалке, мы видели в команде Тевеса и других чемпионов”, — рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.