Клаудио Маркизио: Следуйте примеру Роналду, а не Месси

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Зенита» Клаудио Маркизиодал советы начинающим футболистам, сравнив два величайших таланта современности — Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«В 2018-м с приходом Роналду в “Юве’было много давления на команду, но в то же время царила атмосфера волнения и радости. Казалось бы, мы в “Ювентусе”, где привыкли к приходу великих чемпионов, но та атмосфера в раздевалке… Я до сих пор помню тот момент. Мы с Бардзальи были в раздевалке, мы видели в команде Тевеса и других чемпионов”, — рассказал Маркизио в интервью La Gazzetta dello Sport.
«Криштиану заставил всех думать: “Скоро у нас появится суперзвезда”. Следуйте примеру Роналду. Если нужно найти в игроке что-то, что поможет вам стать великим чемпионом, следуйте примеру Криштиану, а не Месси. Почему? Он уже был звездой, но прогрессировал еще больше. Он очень много работал, чтобы стать тем, кем он является сейчас. А Месси был талантом, благословленным Господом, который мог почти не тренироваться», — добавил Маркизио.
Маркизио — семикратный чемпион Италии, победитель Серии Б, трехкратный обладатель Суперкубка страны и четырехкратный — Кубка Италии. Вместе с «Ювентусом» он дважды играл в финале Лиги чемпионов УЕФА. Итальянец выступал за петербургский «Зенит» с 2018-го по 2019 год. В общей сложности Маркизио провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.