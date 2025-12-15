Головин: Вася Березуцкий говорил, что футбол — не моя сфера

Я был в команде с Васей (Березуцким). И в футболе 7 на 7 я играл левого защитника. Мы выигрывали 1:0, и из-под меня забили два гола. В итоге мы проиграли 2:1. И вот Вася меня подозвал и говорит: «Я точно тебе говорю: футбол — это не твоя сфера. Пробуй идти во что-то другое». Ну, а перед этим он орал, конечно, — рассказал Головин в интервью Леониду Слуцкому и Владиславу Радимову в рамках проекта FONtour Европа.