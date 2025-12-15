Ричмонд
Головин: Вася Березуцкий говорил, что футбол — не моя сфера

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал забавную историю об общении с Василием Березуцким в ЦСКА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Александр Головин и Василий Березуцкий вместе защищали цвета ЦСКА с 2014-го по 2018 год.

 — В конце тренировки мы всегда играли турнирчик в рандомных составах. Победители получают плюсик, а проигравшие — минус. И в конце сборов тот, у кого больше плюсов, получает определенную сумму (денег).

Я был в команде с Васей (Березуцким). И в футболе 7 на 7 я играл левого защитника. Мы выигрывали 1:0, и из-под меня забили два гола. В итоге мы проиграли 2:1. И вот Вася меня подозвал и говорит: «Я точно тебе говорю: футбол — это не твоя сфера. Пробуй идти во что-то другое». Ну, а перед этим он орал, конечно, — рассказал Головин в интервью Леониду Слуцкому и Владиславу Радимову в рамках проекта FONtour Европа.

29-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В текущем сезоне полузащитник провел за клуб из Франции 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Монако» занимает девятое место в турнирной таблице Лиги 1 с 23 очками. Команда отстает от лидирующего «ПСЖ» на 14 баллов. В следующем туре «Монако» 4 января на своем поле примет «Лион».