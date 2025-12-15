Ричмонд
Алексей Миранчук сообщил, в чем уступает брату-близнецу Антону

Выступающий в США Алексей Миранчук рассказал, по каким параметрам считает себя слабее брата-близнеца Антона из московского «Динамо».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алексей ответил на вопрос, в чем его превосходит брат-близнец — полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук.

— Чем Антон сильнее тебя?

— Думаю, характер. И скиллы лучше, обращение с мячом, — заявил Миранчук в интервью «Коммент. Шоу».

В нынешнем сезоне 30-летний Антон Миранчук провел за «Динамо» 12 матчей и отдал 3 голевые передачи. На счету Алексея «8+3» в 36 играх за «Атланту».

Братья являются воспитанниками московского «Локомотива», за которые играли вместе до 2020 года, когда Алексей перешел в клуб Серии А «Аталанта». Сейчас он играет в МЛС за «Атланту Юнайтед».

Антон Миранчук играл за железнодорожников до 2024 года (не считая короткую аренду в эстонской «Левадии» в 2016 году). Затем состоялся его переход в швейцарский «Сьон». В августе 2025 года Антон вернулся в Российскую Премьер-лигу, подписав контракт с московским «Динамо».