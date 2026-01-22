Разводы, расстояния, хейт: как большой спорт вмешивается в личную жизнь звезд

Долгие годы футболист Андрей Аршавин и Юлия Барановская считались образцовой парой. Их семья, дети, поведение на светских мероприятиях — все говорило о стабильности и довольно крепких отношениях в паре. По крайней мере, так казалось со стороны. Однако в 2012 году, после перехода Аршавина из «Арсенала» в «Зенит», идиллия рухнула. Семья осталась в Англии, а футболист вернулся в Россию. Однажды во время одного из обычных телефонных разговоров Аршавин огорошил Юлию шокирующей новостью: он встретил другую женщину, влюбился и хочет развод. Позже выяснилось, что на тот момент он уже около года тайно встречался с журналисткой Алисой Казьминой. При этом Барановская на момент разрыва была беременна третьим ребенком.