Разводы, расстояния, хейт: как большой спорт вмешивается в личную жизнь звезд

За яркими победами в спорте скрываются непростые личные истории. Бесконечные переезды, жизнь на расстоянии, плотный график и внимание поклонниц — все это серьезно проверяет отношения на прочность. Мы собрали три примера из жизни известных пар, где любовь столкнулась с реалиями большого спорта. У кого-то это закончилось разрывом, а кто-то смог сохранить чувства, несмотря на все трудности.
Андрей Аршавин и Юлия Барановская — расставание по телефону
Долгие годы футболист Андрей Аршавин и Юлия Барановская считались образцовой парой. Их семья, дети, поведение на светских мероприятиях — все говорило о стабильности и довольно крепких отношениях в паре. По крайней мере, так казалось со стороны. Однако в 2012 году, после перехода Аршавина из «Арсенала» в «Зенит», идиллия рухнула. Семья осталась в Англии, а футболист вернулся в Россию. Однажды во время одного из обычных телефонных разговоров Аршавин огорошил Юлию шокирующей новостью: он встретил другую женщину, влюбился и хочет развод. Позже выяснилось, что на тот момент он уже около года тайно встречался с журналисткой Алисой Казьминой. При этом Барановская на момент разрыва была беременна третьим ребенком.
Последовали долгие и изматывающие судебные тяжбы — сначала в Лондоне, затем в Санкт-Петербурге. Футболиста обвиняли в неуплате алиментов и нежелании находить общий язык с матерью своих детей. Финальной точкой стало мировое соглашение: в обмен на отказ от дальнейших претензий Аршавин передал Барановской трехкомнатную квартиру в Петербурге, автомобиль и обязался выплачивать половину своего ежемесячного дохода в качестве алиментов.
В 2016 году Аршавин официально женился на Алисе Казьминой, но и этот брак оказался недолгим. Уже в 2017 году Алиса публично заявила о намерении развестись, сославшись на усталость от постоянных измен мужа. Официально они развелись лишь в 2019 году, и этот процесс также сопровождался взаимными обвинениями.
Криштиану Роналду и Ирина Шейк — пять лет отношений на расстоянии
Их называли одной из самых красивых пар планеты. Роман португальского футболиста и российской супермодели, начавшийся в 2010 году на съемках для Armani, длился пять лет и проходил под пристальным вниманием мировой прессы. Однако его фундаментальной проблемой с самого начала стало расстояние. Роналду базировался в Мадриде, играя за «Реал», а Шейк жила и работала в Нью-Йорке.
Ирина старалась подстраивать свой рабочий график так, чтобы появляться на трибунах во время важных матчей возлюбленного, но жизнь на два континента давала о себе знать. После периода скрытности пара стала чаще появляться вместе, снимаясь для глянца (включая откровенную фотосессию для Vogue), что породило слухи о скорой свадьбе. Однако помолвка так и не состоялась.
В январе 2015 года разрыв стал очевиден: Шейк не пришла на церемонию вручения «Золотого мяча», а Роналду не упомянул ее в благодарственной речи. Истинные причины расставания пара никогда официально не комментировала. Близкое окружение указывало на две основные версии: неверность футболиста (сама Ирина позже намекала, что ценит в мужчинах честность) и разные жизненные приоритеты. Шейк, как сообщалось, мечтала о ребенке и семье, в то время как Роналду был сконцентрирован на карьере и воспитании сына от первого брака Криштиану-младшего. Сам футболист признавался друзьям, что именно Ирина бросила его, что лишь подчеркивает, насколько травматичным для обеих сторон стал этот разрыв, несмотря на внешнее спокойствие.
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова — спорный союз, победивший условности
Эта история выделяется на общем драматичном фоне, но также напрямую связана с миром спорта и его спецификой. Знакомство знаменитого фигуриста и продюсера Ильи Авербуха и юной актрисы Елизаветы Арзамасовой («Папины дочки») произошло в 2010 году на съемках шоу «Лед и пламень». На тот момент ей было 15 лет, ему — 37. Их роман, по словам пары, начался гораздо позже, спустя десять лет, но именно эта разница в возрасте и момент знакомства стали причиной общественной критики.
До этого Авербух уже прошел через болезненный развод с партнершей по льду Ириной Лобачевой. По признанию фигуристки, их брак распался из-за измены Ильи, которая стала для нее последней каплей. После этого Авербух, ставший успешным продюсером ледовых шоу, оказался в центре внимания многих поклонниц.
Отношения с Арзамасовой, несмотря на все обсуждения и критику извне, привели к свадьбе в декабре 2020 года и рождению двоих детей — сына Льва и дочери Лии. В интервью Лиза и Илья часто подчеркивают, что их союз основан на глубоком взаимопонимании, общих творческих интересах и умении оставлять работу за порогом дома. Авербух воспитывает и сына от первого брака, с которым Арзамасова также нашла общий язык.
Как видно из этих трех разных, но в чем-то очень похожих историй, большой спорт — это не только медали и восторг фанатов. Это бесконечные перелеты, жизнь на чемоданах, стресс и давление, а также соблазны, доступные на пике славы. Личным отношениям в таких условиях приходится невероятно тяжело, поэтому часто любовь проигрывает в этой неравной борьбе с графиками, расстояниями и искушениями. И лишь единичным парам удается построить хрупкий мост между двумя мирами — миром личного счастья и миром большого спорта.