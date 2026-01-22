Разводы, расстояния, хейт: как большой спорт вмешивается в личную жизнь звезд

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.76
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.59
П2
2.94
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.41
П2
6.82
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.49
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.60
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.94
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.51
П2
2.44

Разводы, расстояния, хейт: как большой спорт вмешивается в личную жизнь звезд

За громкими победами часто скрываются личные драмы. В мире большого спорта отношения проходят через расстояния, соблазны и давление, которые выдерживают далеко не все.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

За яркими победами в спорте скрываются непростые личные истории. Бесконечные переезды, жизнь на расстоянии, плотный график и внимание поклонниц — все это серьезно проверяет отношения на прочность. Мы собрали три примера из жизни известных пар, где любовь столкнулась с реалиями большого спорта. У кого-то это закончилось разрывом, а кто-то смог сохранить чувства, несмотря на все трудности.

Андрей Аршавин и Юлия Барановская — расставание по телефону

Андрей Аршавин и Юлия Барановская
Андрей Аршавин и Юлия БарановскаяИсточник: Соцсети

Долгие годы футболист Андрей Аршавин и Юлия Барановская считались образцовой парой. Их семья, дети, поведение на светских мероприятиях — все говорило о стабильности и довольно крепких отношениях в паре. По крайней мере, так казалось со стороны. Однако в 2012 году, после перехода Аршавина из «Арсенала» в «Зенит», идиллия рухнула. Семья осталась в Англии, а футболист вернулся в Россию. Однажды во время одного из обычных телефонных разговоров Аршавин огорошил Юлию шокирующей новостью: он встретил другую женщину, влюбился и хочет развод. Позже выяснилось, что на тот момент он уже около года тайно встречался с журналисткой Алисой Казьминой. При этом Барановская на момент разрыва была беременна третьим ребенком.

Последовали долгие и изматывающие судебные тяжбы — сначала в Лондоне, затем в Санкт-Петербурге. Футболиста обвиняли в неуплате алиментов и нежелании находить общий язык с матерью своих детей. Финальной точкой стало мировое соглашение: в обмен на отказ от дальнейших претензий Аршавин передал Барановской трехкомнатную квартиру в Петербурге, автомобиль и обязался выплачивать половину своего ежемесячного дохода в качестве алиментов.

В 2016 году Аршавин официально женился на Алисе Казьминой, но и этот брак оказался недолгим. Уже в 2017 году Алиса публично заявила о намерении развестись, сославшись на усталость от постоянных измен мужа. Официально они развелись лишь в 2019 году, и этот процесс также сопровождался взаимными обвинениями.

Криштиану Роналду и Ирина Шейк — пять лет отношений на расстоянии

Криштиану Роналду и Ирина Шейк
Криштиану Роналду и Ирина ШейкИсточник: Соцсети

Их называли одной из самых красивых пар планеты. Роман португальского футболиста и российской супермодели, начавшийся в 2010 году на съемках для Armani, длился пять лет и проходил под пристальным вниманием мировой прессы. Однако его фундаментальной проблемой с самого начала стало расстояние. Роналду базировался в Мадриде, играя за «Реал», а Шейк жила и работала в Нью-Йорке.

Ирина старалась подстраивать свой рабочий график так, чтобы появляться на трибунах во время важных матчей возлюбленного, но жизнь на два континента давала о себе знать. После периода скрытности пара стала чаще появляться вместе, снимаясь для глянца (включая откровенную фотосессию для Vogue), что породило слухи о скорой свадьбе. Однако помолвка так и не состоялась.

В январе 2015 года разрыв стал очевиден: Шейк не пришла на церемонию вручения «Золотого мяча», а Роналду не упомянул ее в благодарственной речи. Истинные причины расставания пара никогда официально не комментировала. Близкое окружение указывало на две основные версии: неверность футболиста (сама Ирина позже намекала, что ценит в мужчинах честность) и разные жизненные приоритеты. Шейк, как сообщалось, мечтала о ребенке и семье, в то время как Роналду был сконцентрирован на карьере и воспитании сына от первого брака Криштиану-младшего. Сам футболист признавался друзьям, что именно Ирина бросила его, что лишь подчеркивает, насколько травматичным для обеих сторон стал этот разрыв, несмотря на внешнее спокойствие.

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова — спорный союз, победивший условности

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова
Илья Авербух и Елизавета АрзамасоваИсточник: Соцсети

Эта история выделяется на общем драматичном фоне, но также напрямую связана с миром спорта и его спецификой. Знакомство знаменитого фигуриста и продюсера Ильи Авербуха и юной актрисы Елизаветы Арзамасовой («Папины дочки») произошло в 2010 году на съемках шоу «Лед и пламень». На тот момент ей было 15 лет, ему — 37. Их роман, по словам пары, начался гораздо позже, спустя десять лет, но именно эта разница в возрасте и момент знакомства стали причиной общественной критики.

До этого Авербух уже прошел через болезненный развод с партнершей по льду Ириной Лобачевой. По признанию фигуристки, их брак распался из-за измены Ильи, которая стала для нее последней каплей. После этого Авербух, ставший успешным продюсером ледовых шоу, оказался в центре внимания многих поклонниц.

Отношения с Арзамасовой, несмотря на все обсуждения и критику извне, привели к свадьбе в декабре 2020 года и рождению двоих детей — сына Льва и дочери Лии. В интервью Лиза и Илья часто подчеркивают, что их союз основан на глубоком взаимопонимании, общих творческих интересах и умении оставлять работу за порогом дома. Авербух воспитывает и сына от первого брака, с которым Арзамасова также нашла общий язык.

Как видно из этих трех разных, но в чем-то очень похожих историй, большой спорт — это не только медали и восторг фанатов. Это бесконечные перелеты, жизнь на чемоданах, стресс и давление, а также соблазны, доступные на пике славы. Личным отношениям в таких условиях приходится невероятно тяжело, поэтому часто любовь проигрывает в этой неравной борьбе с графиками, расстояниями и искушениями. И лишь единичным парам удается построить хрупкий мост между двумя мирами — миром личного счастья и миром большого спорта.