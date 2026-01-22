Deloitte назвала футбольные клубы с самым высоким доходом

Мадридский клуб уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге. В прошлом сезоне выручка испанского клуба составила €1,161 млрд, а в предыдущем отчетном периоде — €1,046 млрд. «Реал» суммарно заработал €1,2 млрд за сезон-2024/25.