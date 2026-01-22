Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.57
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.41
П2
6.82
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.47
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.57
П2
3.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.70
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.61
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.94
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.50
П2
2.42

Deloitte назвала футбольные клубы с самым высоким доходом

Мадридский «Реал» занял первое место в рейтинге клубов с самым высоким доходом за сезон-2024/25.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

Мадридский клуб уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге. В прошлом сезоне выручка испанского клуба составила €1,161 млрд, а в предыдущем отчетном периоде — €1,046 млрд. «Реал» суммарно заработал €1,2 млрд за сезон-2024/25.

Впервые с сезона-2019/20 в тройку лидеров вернулась каталонская «Барселона». Сине-гранатовые заняли второе место с доходом €975 млн. Третью строчку заняла мюнхенская «Бавария» (€861 млн).

Доход 20 клубов из рейтинга по итогам сезона‑2024/25 достиг рекордной суммы в €12,4 млрд, что на 11% больше, чем в сезоне-2023/24.

Топ-20 клубов с самыми высокими доходами по версии Deloitte в мире выглядит следующим образом:

  1. «Реал» (€1,161 млрд);

  2. «Барселона» (€974,8 млн);

  3. «Бавария» (€860,6 млн);

  4. «ПСЖ» (€837 млн);

  5. «Ливерпуль» (€836,1 млн);

  6. «Манчестер Сити» (€829,3 млн);

  7. «Арсенал» (€821,7 млн);

  8. «Манчестер Юнайтед» (€793,1 млн);

  9. «Тоттенхэм» (€672,6 млн);

  10. «Челси» (€584,1 млн);

  11. «Интер» (€537,5 млн);

  12. «Боруссия» Дортмунд (€531,3 млн);

  13. «Атлетико» (€454,5 млн);

  14. «Астон Вилла» (€450,2 млн);

  15. «Милан» (€410,4 млн);

  16. «Ювентус» (€401,7 млн);

  17. «Ньюкасл» (€398,4 млн);

  18. «Штутгарт» (296,3 млн);

  19. «Бенфика» (283,4 млн);

  20. «Вест Хэм» (276 млн).