Deloitte назвала футбольные клубы с самым высоким доходом

Мадридский клуб уже третий год подряд занимает первое место в рейтинге. В прошлом сезоне выручка испанского клуба составила €1,161 млрд, а в предыдущем отчетном периоде — €1,046 млрд. «Реал» суммарно заработал €1,2 млрд за сезон-2024/25.
Впервые с сезона-2019/20 в тройку лидеров вернулась каталонская «Барселона». Сине-гранатовые заняли второе место с доходом €975 млн. Третью строчку заняла мюнхенская «Бавария» (€861 млн).
Доход 20 клубов из рейтинга по итогам сезона‑2024/25 достиг рекордной суммы в €12,4 млрд, что на 11% больше, чем в сезоне-2023/24.
Топ-20 клубов с самыми высокими доходами по версии Deloitte в мире выглядит следующим образом:
«Реал» (€1,161 млрд);
«Барселона» (€974,8 млн);
«Бавария» (€860,6 млн);
«ПСЖ» (€837 млн);
«Ливерпуль» (€836,1 млн);
«Манчестер Сити» (€829,3 млн);
«Арсенал» (€821,7 млн);
«Манчестер Юнайтед» (€793,1 млн);
«Тоттенхэм» (€672,6 млн);
«Челси» (€584,1 млн);
«Интер» (€537,5 млн);
«Боруссия» Дортмунд (€531,3 млн);
«Атлетико» (€454,5 млн);
«Астон Вилла» (€450,2 млн);
«Милан» (€410,4 млн);
«Ювентус» (€401,7 млн);
«Ньюкасл» (€398,4 млн);
«Штутгарт» (296,3 млн);
«Бенфика» (283,4 млн);
«Вест Хэм» (276 млн).