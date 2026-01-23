Экс-тренера «Зенита» госпитализировали в Румынии

По данным источника, здоровье Мирчи Луческу ухудшилось в конце 2025 года. На фоне простудного заболевания усугубились его давние проблемы с сердцем. Теперь наставник сборной не сможет поехать в Анталью на тренировочные сборы румынских команд, чтобы посмотреть на кандидатов на включение в сборную перед матчем с командой Турции. ProSport отмечает, что в больнице его состояние ухудшилось.