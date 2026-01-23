Экс-тренера «Зенита» госпитализировали в Румынии

По данным источника, здоровье Мирчи Луческу ухудшилось в конце 2025 года. На фоне простудного заболевания усугубились его давние проблемы с сердцем. Теперь наставник сборной не сможет поехать в Анталью на тренировочные сборы румынских команд, чтобы посмотреть на кандидатов на включение в сборную перед матчем с командой Турции. ProSport отмечает, что в больнице его состояние ухудшилось.
В сезоне 2016/17 Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17, с которым занял третье место в Российской Премьер-лиге.
Мирча Луческу известен по работе в киевском «Динамо», донецком «Шахтере» и миланском «Интере» Он является победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.
Также Луческу в разные годы возглавлял сборную Турции, «Галатасарай», «Бешикташ», «Брешию», «Пизу», «Реджану» и румынские клубы — «Корвинул», «Рапид» и бухарестское «Динамо».
Сборную Румынии Луческу возглавляет с июля 2024 года. Это его второй период работы с национальной командой. В 1984 году сборная Румынии под руководством Луческу впервые в истории вышла в финальную часть чемпионата Европы.
26 марта сборная Румынии в рамках стыковых матчей за право участия в чемпионате мира 2026 года встретится в Стамбуле с командой Турции. В случае успеха подопечные Луческу сразятся с победителем матча сборных Косово и Словакии. Румыны не играли на мировых первенствах с 1998 года.