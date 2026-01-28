Юрий Жирков: В Англии не всегда понимал предматчевую установку

— Артем Дзюба недавно раскритиковал российских экспертов — сказал, что Каррагера и Анри слушать интересно, а у нас спикеров такого уровня нет.
— Он их с переводчиком смотрел? Все ли вообще понимал, что там говорят? (улыбается). Мне кажется, там ничего не понять — такой акцент… В «Челси» я некоторые слова вообще не распознавал. Они даже hello (привет) говорили на каком-то непонятном языке.
— Английский так и не выучили?
— Раньше владел на базовом уровне. Мог поддержать разговор. На три-четыре минуты хватало, потом я уходил по-английски (смеется).
— Бывало, что не понимали установку?
— Первое время было тяжело. Потом мне дали переводчика — директора стадиона «Стэмфорд Бридж». Одрио, он из Литвы. Иногда в свободное время Одрио приезжал на тренировки и помогал мне. Раньше мы дружили, но сейчас уже потеряли связь.
— Хоть с кем-то из «Челси» удалось эту связь сохранить?
— С Браниславом Ивановичем. Недавно в Дубае виделись с Эшли Коулом, Джо Коулом, Николя Анелька… Всегда приятно с ними поговорить, — сказал экс-футболист сборной России в интервью изданию «Спорт-Экспресс».
Юрий Жирков играл за «Челси» с 2009-го по 2011 год. В составе «синих» россиянин провел 49 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач. Также Жирков выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Анжи», «Зенит», московское «Динамо» и «Химки».