Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.03
X
28.00
П2
58.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.44
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.82
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.14
X
4.22
П2
1.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.79
П2
2.47
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.56
П2
2.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.15
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.25
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
11.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.76
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.72
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.52
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.87
П2
4.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.33
X
5.14
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Юрий Жирков: В Англии не всегда понимал предматчевую установку

Бывший защитник «Челси» Юрий Жирков рассказал о сложностях с пониманием английского языка.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

— Артем Дзюба недавно раскритиковал российских экспертов — сказал, что Каррагера и Анри слушать интересно, а у нас спикеров такого уровня нет.

— Он их с переводчиком смотрел? Все ли вообще понимал, что там говорят? (улыбается). Мне кажется, там ничего не понять — такой акцент… В «Челси» я некоторые слова вообще не распознавал. Они даже hello (привет) говорили на каком-то непонятном языке.

— Английский так и не выучили?

— Раньше владел на базовом уровне. Мог поддержать разговор. На три-четыре минуты хватало, потом я уходил по-английски (смеется).

— Бывало, что не понимали установку?

— Первое время было тяжело. Потом мне дали переводчика — директора стадиона «Стэмфорд Бридж». Одрио, он из Литвы. Иногда в свободное время Одрио приезжал на тренировки и помогал мне. Раньше мы дружили, но сейчас уже потеряли связь.

— Хоть с кем-то из «Челси» удалось эту связь сохранить?

— С Браниславом Ивановичем. Недавно в Дубае виделись с Эшли Коулом, Джо Коулом, Николя Анелька… Всегда приятно с ними поговорить, — сказал экс-футболист сборной России в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Юрий Жирков играл за «Челси» с 2009-го по 2011 год. В составе «синих» россиянин провел 49 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 9 результативных передач. Также Жирков выступал за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Анжи», «Зенит», московское «Динамо» и «Химки».