Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.03
X
28.00
П2
58.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.44
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.82
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.13
X
11.50
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.14
X
4.22
П2
1.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.79
П2
2.47
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.56
П2
2.41
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.34
X
4.15
П2
1.77
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.25
П2
26.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
11.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.76
П2
1.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.72
П2
2.16
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
2.87
X
3.52
П2
2.48
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.87
П2
4.96
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.33
X
5.14
П2
1.56
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

Жирков вспомнил, как однажды накричал матом на Слуцкого

Тренер «Динамо» Юрий Жирков рассказал историю об игре в «танчики».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Вы сказали про футбольные симуляторы — а военные игры вам не нравятся?

— Раньше играл в «танчики»! Была еще игра, где бегаешь за Советскую армию… В сборной как раз был случай: сижу прохожу миссию в Сталинграде — вдруг кто-то стучится в номер. Оторваться и тем более поставить на паузу нельзя. Поэтому, не отрываясь от экрана, кричу: «Кто там?» Никто не отвечает. Опять стук в дверь. Кричу: «Войдите!» Думал, уборщица, может. Но никто не входит, потому что дверь закрыта. Опять стук… Уже ору матом: «Кто, ***?» В итоге поднимаюсь, открываю дверь — а там стоит Леонид Викторович. Хотел мне что-то по тактике объяснить. А он же из Волгограда… Говорю ему: «Я как раз ваш город защищал!», — поделился тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Под руководством Леонида Слуцкого Жирков играл в ЦСКА в 2009 году, а также в сборной России с 2015-го по 2016 года.

10 января Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского «Динамо».