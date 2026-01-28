Жирков вспомнил, как однажды накричал матом на Слуцкого

— Раньше играл в «танчики»! Была еще игра, где бегаешь за Советскую армию… В сборной как раз был случай: сижу прохожу миссию в Сталинграде — вдруг кто-то стучится в номер. Оторваться и тем более поставить на паузу нельзя. Поэтому, не отрываясь от экрана, кричу: «Кто там?» Никто не отвечает. Опять стук в дверь. Кричу: «Войдите!» Думал, уборщица, может. Но никто не входит, потому что дверь закрыта. Опять стук… Уже ору матом: «Кто, ***?» В итоге поднимаюсь, открываю дверь — а там стоит Леонид Викторович. Хотел мне что-то по тактике объяснить. А он же из Волгограда… Говорю ему: «Я как раз ваш город защищал!», — поделился тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «Спорт-Экспрессу».