В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире

«Ривер Плейт» объявил о масштабной реконструкции домашнего стадиона «Монументаль», на котором также свои матчи проводит сборная Аргентины по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

В рамках проекта планируется увеличить вместимость стадиона с текущих 85 тыс. до 101 тыс. зрителей. Ожидается, что реконструкция «Монументаля» займет около полутора лет, а ориентировочная стоимость работ превысит 100 млн долларов.

«Это исторический день. “Ривер Плейт” продолжает путь модернизации, развития и лидерства в спортивной инфраструктуре, закрепляя за стадионом статус крупнейшего и значимого в Америке, и устанавливая новый мировой стандарт», — сказал президент «Ривер Плейта» Стефано ди Карло.

Реконструкция «Монументаля» сделает его вторым по вместимости футбольным стадионом в мире. Он будет уступать только «Камп Ноу» в Барселоне, вместимость которого после полноценного завершения реконструкции составит 105 тыс. зрителей.

Номинально самой вместительной футбольной ареной в мире является стадион Первого мая в Пхеньяне, имеющий около 114 тыс. сидячих мест, однако последний раз он принимал футбольные матчи в 2017 году.

Стадион «Монументаль» был построен в 1938 году. Он принимал финал чемпионата мира (1978), два финала Кубка Америки (1987, 2011) и финал Кубка Либертадорес (2024). Ожидается, что «Монументаль» примет один из матчей чемпионата мира 2030 года.