В Аргентине появится второй по размеру футбольный стадион в мире

Стадион «Монументаль» был построен в 1938 году. Он принимал финал чемпионата мира (1978), два финала Кубка Америки (1987, 2011) и финал Кубка Либертадорес (2024). Ожидается, что «Монументаль» примет один из матчей чемпионата мира 2030 года.