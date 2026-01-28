В 2025 году футбольные клубы потратили на трансферы рекордную сумму

В отчете на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) указано, что в том году клубы потратили рекордные 13,08 млрд долларов на трансферы игроков.
Это на 52,3% больше, чем в 2024 году, когда траты составили 8,59 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда команды заплатили за футболистов 9,6 млрд долларов. Всего было зарегистрировано 24 558, что на 7,7% больше, чем в прошлом рекорде, установленного в 2024 году — 22 794.
Рекордная сделка на британском рынке была совершена «Ливерпулем», который приобрел Александера Исака за 172 млн долларов (£ 125 млн). Эта сделка стала самым дорогим единовременным приобретением 2025 года. Крупными переходами также стали покупки «Ливерпулем» Флориана Вирца (145 млн долларов) из «Байера» и Юго Экитике (113 млн долларов) из «Айнтрахта». В топ-3 клуба, потратившихся больше всех на игроков в 2025 году, вошли английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».
Наибольшее количество трансферов в мужском футболе состоялось из бразильских клубов в португальские (184), в женском — из российских в белорусские (36).
В женском футболе также наблюдается рост: было совершено 2440 трансферов (+6,3%), а общие расходы составили 28,6 млн долларов, что более чем на 80% больше по сравнению с 2024 годом.