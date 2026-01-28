Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.58
П2
2.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Арсенал
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
1.05
X
24.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетик
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.39
П2
2.58
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.28
X
7.20
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Барселона
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.75
П2
21.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Байер
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.20
П2
4.30
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бенфика
:
Реал
Все коэффициенты
П1
4.01
X
4.20
П2
1.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Брюгге
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.74
П2
2.61
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Боруссия Д
:
Интер
Все коэффициенты
П1
3.02
X
3.59
П2
2.35
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Айнтрахт Ф
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.14
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.10
X
13.25
П2
27.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Манчестер Сити
:
Галатасарай
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.75
П2
10.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Монако
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
4.68
X
3.84
П2
1.79
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Наполи
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.67
X
3.63
П2
2.10
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Пафос
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.64
П2
2.29
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.93
П2
4.91
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСВ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.51
X
5.12
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Юнион
:
Аталанта
П1
X
П2

В 2025 году футбольные клубы потратили на трансферы рекордную сумму

Более 13 млрд долларов ушло на покупку игроков у клубов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

В отчете на сайте Международной федерации футбола (ФИФА) указано, что в том году клубы потратили рекордные 13,08 млрд долларов на трансферы игроков.

Это на 52,3% больше, чем в 2024 году, когда траты составили 8,59 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2023 году, когда команды заплатили за футболистов 9,6 млрд долларов. Всего было зарегистрировано 24 558, что на 7,7% больше, чем в прошлом рекорде, установленного в 2024 году — 22 794.

Рекордная сделка на британском рынке была совершена «Ливерпулем», который приобрел Александера Исака за 172 млн долларов (£ 125 млн). Эта сделка стала самым дорогим единовременным приобретением 2025 года. Крупными переходами также стали покупки «Ливерпулем» Флориана Вирца (145 млн долларов) из «Байера» и Юго Экитике (113 млн долларов) из «Айнтрахта». В топ-3 клуба, потратившихся больше всех на игроков в 2025 году, вошли английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси».

Наибольшее количество трансферов в мужском футболе состоялось из бразильских клубов в португальские (184), в женском — из российских в белорусские (36).

В женском футболе также наблюдается рост: было совершено 2440 трансферов (+6,3%), а общие расходы составили 28,6 млн долларов, что более чем на 80% больше по сравнению с 2024 годом.