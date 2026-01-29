Тарасов отреагировал на обвинения Бузовой в жестокости

Напомним, Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год, но пара распалась из-за измены футболиста. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, у пары четверо детей: двое сыновей и две дочери, у футболиста есть еще ребенок от Оксаны Пономаренко. С Бузовой у Тарасова детей не было. Ольга по-прежнему в незамужнем статусе.