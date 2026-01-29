Тарасов отреагировал на обвинения Бузовой в жестокости

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своем телеграм-канале высмеял обвинения бывшей супруги, певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в контроле во время их брака.
«Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила», — написал спортсмен. Он сопроводил пост сгенерированной фотографией.
В интервью Лауре Джугелии Ольга Бузова рассказала, что Тарасов якобы запрещал девушке работать, винил в неудачах на поле не мог сосредоточиться, если она уезжала на гастроли. По словам телеведущей, футболист требовал ее полного подчинения и мешал развитию карьеры,
Напомним, Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год, но пара распалась из-за измены футболиста. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, у пары четверо детей: двое сыновей и две дочери, у футболиста есть еще ребенок от Оксаны Пономаренко. С Бузовой у Тарасова детей не было. Ольга по-прежнему в незамужнем статусе.