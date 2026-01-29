Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.37
П2
6.98
Футбол. Лига Европы
23:00
Базель
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.90
П2
3.29
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.73
П2
4.88
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.09
П2
7.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.80
П2
3.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Порту
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.82
П2
12.25
Футбол. Лига Европы
23:00
ФКСБ
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
5.82
X
4.54
П2
1.56
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Брага
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.14
П2
1.71
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.20
П2
10.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.60
П2
3.73
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.00
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
23:00
Лион
:
ПАОК
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.59
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
9.25
X
5.72
П2
1.33
Футбол. Лига Европы
23:00
Мидтьюлланн
:
Динамо З
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.89
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.22
П2
6.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.84
П2
1.68
Футбол. Лига Европы
23:00
Штурм
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.54
П2
2.47
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.25
П2
14.25

Тарасов отреагировал на обвинения Бузовой в жестокости

Бывший футболист московского «Локомотива» высмеял обвинения экс-жены в жестоком обращении.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своем телеграм-канале высмеял обвинения бывшей супруги, певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в контроле во время их брака.

«Через 10 лет вскроются подробности, что я держал Ольгу на чердаке связанной, а когда не забивал гол, вообще на улице неделю жила», — написал спортсмен. Он сопроводил пост сгенерированной фотографией.

В интервью Лауре Джугелии Ольга Бузова рассказала, что Тарасов якобы запрещал девушке работать, винил в неудачах на поле не мог сосредоточиться, если она уезжала на гастроли. По словам телеведущей, футболист требовал ее полного подчинения и мешал развитию карьеры,

Напомним, Тарасов и Бузова были в браке с 2012 по 2016 год, но пара распалась из-за измены футболиста. Сейчас футболист женат на модели Анастасии Костенко, у пары четверо детей: двое сыновей и две дочери, у футболиста есть еще ребенок от Оксаны Пономаренко. С Бузовой у Тарасова детей не было. Ольга по-прежнему в незамужнем статусе.