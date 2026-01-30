Ричмонд
Серхио Рамос дебютирует в боксе боем с Эндрю Тейтом

Бывший футболист «Реала» планирует провести бой с Эндрю Тейтом.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Легендарный футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос дебютирует в боксе поединком против блогера Эндрю Тейта. Бой должен состояться 22 августа в Катаре. Об этом сообщает Defensa Central.

Эндрю Тейт— блогер и бывший кикбоксер, который после завершения спортивной карьеры запустил онлайн-курсы и завоевал популярность как влиятельный инфлюенсер.

Встреча пройдет в весовой категории до 88,5 кг и продлится не более шести раундов по три минуты. Проводит бой Misfits Boxing — спортивная промоутерская компания.

В составе «сливочных» Рамос провел 671 матч, в которых забил 101 гол и сделал 40 голевых передач. Вместе с испанским клубом он выиграл 22 титула. После «Реала» выступал за «ПСЖ», «Севилью» и «Монтеррей».

Ранее стало известно, что Рамос и инвестиционная группа Five Eleven Capital достигли соглашения о покупке «Севильи». Общая сумма сделки по приобретению 100% акций оценивается в 400−450 млн евро.

Биография Серхио Рамоса: карьера и личная жизнь футболиста
38-летний испанец является одним из лучших центральных защитников мира. На протяжении большей части карьеры игрок демонстрировал высочайший уровень футбола. Бойцовские и лидерские качества Рамоса позволяли его командам вытаскивать сложные матчи и брать титулы. Биография Серхио — это пример спортивного долголетия и таланта, помноженного на усердный труд.
