Бубнов отреагировал на призыв главы ФИФА снять санкции с России

«Там этот вопрос даже на повестке дня стоять не будет. Это совершенно точно. Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может. Все виноваты, на всех кивают, чтоб русские никаких претензий не имели, понимаешь, в чем дело? Поэтому я обращаюсь к своему человеку, он мне давно говорил и предупредил, что это за человек, какая у него политика. Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением», — сказал Бубнов в выпуске на странице «Коммент. Шоу» в VK.