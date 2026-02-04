Ричмонд
Бубнов отреагировал на призыв главы ФИФА снять санкции с России

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал заявление главы ФИФА Джанни Инфантино о необходимости возвращения российских команд на международные соревнования.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация должна рассмотреть вопрос отмены бана российских команд в международных турнирах, так как запрет ничего не дал.

Ведущие выпуска «Коммент. ФМ» отметили, что на конгрессе ФИФА, который пройдет в апреле, вопрос о допуске российских команд не будет стоять на повестке дня.

«Там этот вопрос даже на повестке дня стоять не будет. Это совершенно точно. Я давно уже на его заявления не обращаю никакого внимания, потому что он хочет показать, что против этих санкций, а сделать ничего не может. Все виноваты, на всех кивают, чтоб русские никаких претензий не имели, понимаешь, в чем дело? Поэтому я обращаюсь к своему человеку, он мне давно говорил и предупредил, что это за человек, какая у него политика. Полностью зависимый, марионетка, никаких решений не может принять. Никто его там не слушает и не считается с его мнением», — сказал Бубнов в выпуске на странице «Коммент. Шоу» в VK.

В феврале 2022 года российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.