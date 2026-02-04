ПАОК согласовал аренду Чалова в «Кайсериспор»

Ранее в СМИ сообщали о переговорах по аренде Чалова между клубами.
«Аренда согласована. До июня», — приводит слова представителя пресс-службы ПАОКа ТАСС.
Федор Чалов не выходил на поле в составе греческого клуба с 6 января. Экс-футболист ЦСКА выступает за ПАОК с лета 2024 года. Трудовое соглашение футболиста с греческим клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.
Ранее в «Кайсериспор», занимающий предпоследнее, 17-е место в чемпионате Турции, перешел российский полузащитник Денис Макаров. Макаров покинул московское «Динамо» из-за разногласий с новым главный тренером Роланом Гусевым.
За «Кайсериспор» также играет еще один россиянин — Герман Онугха. В этом сезоне на счету нападающего шесть забитых мячей в 17 матчах за клуб во всех турнирах.
27-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. В составе клуба футболист провел 263 матча во всех турнирах, в которых забил 124 гола и сделал 58 результативных передач. Вместе с армейцами нападающий завоевал Кубок и Суперкубок России.