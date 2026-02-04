ПАОК согласовал аренду Чалова в «Кайсериспор»

Федор Чалов не выходил на поле в составе греческого клуба с 6 января. Экс-футболист ЦСКА выступает за ПАОК с лета 2024 года. Трудовое соглашение футболиста с греческим клубом рассчитано до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу.