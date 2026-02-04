Ричмонд
Эрдоган помог «Фенербахче» решить проблему с трансфером Канте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в Саудовскую Аравию помог «Фенербахче» решить проблему с трансфером полузащитника Н'Голо Канте. Об этом сообщает издание Hürriyet.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба Президента России

Минувшей ночью 34-летний француз на правах свободного агента перешел в’Фенербахче«, рассторгнув перед этим контракт с “Аль-Иттихадом”. Переход состоялся после получения ФИФА разрешения на регистрацию перехода — ранее сделка срывалась из-за проблем с документами со стороны саудовского клуба. В рамках соглашения в “Аль-Иттихад” из “Фенербахче” перешел марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.

«Стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Саудовскую Аравию вмешался в ситуацию и помог решить вопрос с трансфером Н'Голо Канте. Президент “Фенербахче” Садеттин Саран, официально объявивший о трансфере в полночь, сегодня утром также выступил с заявлением, в котором поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в трансфер», — сообщило издание.

Канте выступал за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. За два с половиной года он провел за саудовский клуб 105 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. С «Аль-Иттихадом» Канте стал чемпионом Саудовской Аравии.

В Европе Канте известен по выступлениям за «Лестер» и «Челси», с которыми он выигрывал АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Канте стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на три очка.