Эрдоган помог «Фенербахче» решить проблему с трансфером Канте

Минувшей ночью 34-летний француз на правах свободного агента перешел в’Фенербахче«, рассторгнув перед этим контракт с “Аль-Иттихадом”. Переход состоялся после получения ФИФА разрешения на регистрацию перехода — ранее сделка срывалась из-за проблем с документами со стороны саудовского клуба. В рамках соглашения в “Аль-Иттихад” из “Фенербахче” перешел марокканский нападающий Юссеф Эн-Несири.
«Стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Саудовскую Аравию вмешался в ситуацию и помог решить вопрос с трансфером Н'Голо Канте. Президент “Фенербахче” Садеттин Саран, официально объявивший о трансфере в полночь, сегодня утром также выступил с заявлением, в котором поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в трансфер», — сообщило издание.
Канте выступал за «Аль-Иттихад» с лета 2023 года. За два с половиной года он провел за саудовский клуб 105 матчей, в которых забил 10 мячей и отдал 11 голевых передач. С «Аль-Иттихадом» Канте стал чемпионом Саудовской Аравии.
В Европе Канте известен по выступлениям за «Лестер» и «Челси», с которыми он выигрывал АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2018 году Канте стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
«Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на три очка.