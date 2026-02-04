Эрдоган помог «Фенербахче» решить проблему с трансфером Канте

«Стало известно, что президент Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Саудовскую Аравию вмешался в ситуацию и помог решить вопрос с трансфером Н'Голо Канте. Президент “Фенербахче” Садеттин Саран, официально объявивший о трансфере в полночь, сегодня утром также выступил с заявлением, в котором поблагодарил президента Эрдогана за его вклад в трансфер», — сообщило издание.