Федор Чалов прокомментировал свой переход в «Кайсериспор»

Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. Во всех турнирах 27-летний россиянин сыграл за черно-белых в 64 матчах, забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач.