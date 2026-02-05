Федор Чалов прокомментировал свой переход в «Кайсериспор»

4 февраля «Кайсериспор» арендовал Федора Чалова до конца сезона-2025/26 без опции выкупа.
«Готов к новому вызову и благодарен за возможность продолжать делать то, что люблю, рад быть частью коллектива и вносить свой вклад. Спасибо за доверие, веселее — мы в футболе», — написал спортсмен в соцсети.
Ранее футболист выступал за ЦСКА, вместе с которым трижды становился серебряным призером чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В 2022-м он на правах аренды играл за «Базель». Федор Чалов перешел в ПАОК из ЦСКА летом 2024 года. Во всех турнирах 27-летний россиянин сыграл за черно-белых в 64 матчах, забил 8 мячей и сделал 8 результативных передач.
После 20 туров «Кайсериспор» с 15 очками располагается на 17-м месте, в зоне вылета из Суперлиги. За «Кайсериспор» также играет двое россиян — Герман Онугха и Денис Макаров. В следующем туре «Кайсериспор» на домашней арене сыграет с «Коджаэлиспором».