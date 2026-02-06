В Саудовской Аравии отреагировали на бойкот Роналду

Ранее Роналду не вошел в заявку клуба на матч 20-го тура Саудовской Про-лиги с «Аль-Риядом» (1:0). Сообщалось, что футболист отказался играть из-за недовольства тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии управляет «Аль-Насром» по сравнению с конкурентами. Также нападающий пропустил тренировку после игры.
«Саудовская профессиональная лига построена на простом принципе: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам.
У клубов есть свои советы директоров, свои руководители и свое футбольное руководство. Решения о наборе игроков, расходах и стратегии принимаются этими клубами в рамках финансовой структуры, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс. Эта структура в равной степени применяется ко всей лиге.
Криштиану полностью вовлечен в жизнь “Аль-Насра” с момента своего приезда и сыграл важную роль в развитии и амбициях клуба. Как и любой высококлассный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек — каким бы значимым он ни был — не принимает решений за пределами своего клуба.
Последняя трансферная активность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб укрепил свои позиции определенным образом. Другой выбрал иной подход. Это были решения клубов, принятые в рамках утвержденных финансовых параметров.
Конкуренция в лиге говорит сама за себя. Разница в очках между четырьмя лидерами не очень велика, поэтому борьба за титул по-прежнему крайне активна. Такой баланс отражает работу системы, которая функционирует так, как и задумано.
Основное внимание по-прежнему уделяется футболу — на поле, где ему и место, — и поддержанию достойного, конкурентоспособного соревнования для игроков и болельщиков», — приводит слова представителя Саудовской Про-Лиги ESPN.
Главным поводом недовольства Роналду стал переход нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль». Он выступил против этого трансфера из-за «нанесения ущерба конкуренции».