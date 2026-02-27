Лионеля Месси повалили болельщики, выбежавшие на поле: видео

Встреча с «Индепендьенте дель Валье» должна была пройти перед стартом сезона МЛС 14 февраля, но матч был перенесен на 26 февраля из-за травмы 38-летнего Месси.
В концовке встречи на поле выбежали несколько фанатов Месси, один из них случайно повалил футболиста на газон.
Счет на 16-й минуте открыл полузащитник «Интер Майами» Сантьяго Моралес. Спустя минуту полузащитник «Индепендьенте дель Валле» Патрик Меркадо сравнял счет. Победный гол на 70-й минуте встречи забил форвард клуба из штата Флорида Лионель Месси.
В первом матче нового сезона МЛС «Интер Майами» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 0:3.
В декабре 2025 года Месси стал победителем чемпионата МЛС вместе «Интер Майами». Этот трофей стал для футболиста 48-м в карьере. С клубом из Америки Месси выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев аргентинский футболист завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.