Футбол. Первая лига
17:00
Факел
:
Урал
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.15
П2
3.20
Футбол. Первая лига
18:00
КАМАЗ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.36
П2
3.67
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.50
П2
9.60
Футбол. Германия
22:30
Аугсбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.21
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.90
П2
3.75
Футбол. Франция
22:45
Страсбур
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.64
П2
3.00
Футбол. Англия
23:00
Вулверхэмптон
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.70
П2
1.82
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.15
П2
2.90
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
1
:
КуПС
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
АЗ
4
:
Ноа
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Зриньски
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
1
:
Сигма
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Генк
3
:
Динамо З
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
1
:
ПАОК
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Фенербахче
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Бранн
0
П1
X
П2

Лионеля Месси повалили болельщики, выбежавшие на поле: видео

«Интер Майами» провел перенесенный товарищеский матч с клубом «Индепендьенте дель Валье» в Пуэрто-Рико (2:1).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча с «Индепендьенте дель Валье» должна была пройти перед стартом сезона МЛС 14 февраля, но матч был перенесен на 26 февраля из-за травмы 38-летнего Месси.

В концовке встречи на поле выбежали несколько фанатов Месси, один из них случайно повалил футболиста на газон.

Счет на 16-й минуте открыл полузащитник «Интер Майами» Сантьяго Моралес. Спустя минуту полузащитник «Индепендьенте дель Валле» Патрик Меркадо сравнял счет. Победный гол на 70-й минуте встречи забил форвард клуба из штата Флорида Лионель Месси.

В первом матче нового сезона МЛС «Интер Майами» уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 0:3.

В декабре 2025 года Месси стал победителем чемпионата МЛС вместе «Интер Майами». Этот трофей стал для футболиста 48-м в карьере. С клубом из Америки Месси выиграл четыре титула. Наибольшее число трофеев аргентинский футболист завоевал в «Барселоне» (35). Три титула форвард выиграл вместе с французским «Пари Сен-Жермен». Месси является рекордсменом по числу титулов среди футболистов. Второе место по этому показателю занимает бывший защитник сборной Бразилии Дани Алвес (43), который завершил профессиональную карьеру.