Судья Карасев: Подошел Моуринью: «Здравствуйте, Сергей, Игорь, Максим»

— Случались интересные пересечения, диалоги со звездами масштаба Месси?
— Нет, эти люди настолько профессиональны, что на судей не отвлекаются — в футбол играют. Долгих диалогов точно нет. С Роналду как раз в Аравии год назад пересекались. Даже сейчас, за 40, он спокойно подходит: «Реф, а почему так?» Я объяснил. Он: «Всё, нет вопросов». Я заметил: чем выше уровень мастера, тем меньше ля-ля. Люди умеют играть в футбол и делают это хорошо — зачем им размениваться на разговоры?
Когда у футболистов более низкого уровня что-то не получается, начинается говорильня. Пытаются нивелировать свои проблемы за счёт каких-то внешних факторов. До болельщиков на трибунах им не докричаться. Вот есть судья рядом — давай-ка ему всё выскажу, выпущу пар на этого человека, который тут мешается под ногами. От опытных футболистов, звёзд я никогда ничего подобного не слышал.
— А с великими тренерами вроде Арсена Венгера или Пепа Гвардиолы были пересечения?
— Встреч было много, негатива — никогда. Мы с Игорем Демешко и Максимом Гаврилиным проехали всю Европу. Судили в Виго полуфинал Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед». Перед игрой подошел Моуринью — всех по именам назвал! «Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Максим, Сергей. Желаю вам удачи». Представляете, насколько профессиональный подход? Каждому же человеку приятно, когда к нему по имени обращаются. А в игре — ноль вопросов. Хотя человек знаменитый, своеобразный. И таких примеров много. Сейчас в Саудовской Аравии Симоне Индзаги, тоже большая звезда, после игры поблагодарил: «Сергей, спасибо». Такое отношение очень приятно«, — заявил Карасев в интервью “Чемпионату”.
Российские арбитры отстранены от работы на международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА по политическим причинам с 2022 года.