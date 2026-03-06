Трамп встретился с Месси и сравнил его с Пеле

«Мой сын спросил сегодня: “Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?” Я говорю: “Нет. У меня многовато разных дел”. Он сказал: “Месси!” Он твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришел.



Мой сын — большой фанат соккера. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают. Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», — сказал Трамп.