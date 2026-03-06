Трамп встретился с Месси и сравнил его с Пеле

«Интер Майами», в составе которого выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, был приглашен на чествование в связи с тем, что в прошлом году впервые в истории клуба стал победителем чемпионата МЛС.
Во время своей речи Трамп спросил у присутствующих: «Кто величайший игрок всех времен — Пеле или Месси?». Все ответили: «Месси!».
«Согласен. Думаю, он величайший», — заявил Дональд Трамп.
Напомним, в декабре 2025 года Месси стал победителем чемпионата МЛС вместе «Интер Майами». Этот трофей стал для футболиста 48-м в карьере.
Также Трамп отметил, что его сын большой поклонник Месси.
«Мой сын спросил сегодня: “Пап, ты знаешь, кто приедет в Белый дом?” Я говорю: “Нет. У меня многовато разных дел”. Он сказал: “Месси!” Он твой большой фанат, считает тебя большой личностью. Спасибо, что пришел.
Мой сын — большой фанат соккера. Большой фанат Месси и джентльмена по имени Роналду. Два больших чемпиона, великих спортсмена. Люди, которые любят то, что делают. Для нас всех в Белом доме большая честь принимать вас здесь», — сказал Трамп.
Лионель Месси стал игроком «Интер Майами» в 2023 году. 38-летний футболист провел за клуб 90 матчей во всех турнирах, в которых забил 77 голов и сделал 44 результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до декабря 2028 года.