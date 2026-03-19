Российские арбитры отсудили полуфинал Кубка Саудовской Аравии

Эту игру обслуживала смешенная бригада арбитров, в делегацию которой входили четверо российских судей: Сергей Иванов, Андрей Образко, Варанцо Петросян и Василий Казарцев.
Иванов работал главным и показал 5 желтых карточек за 120 минут игрового времени. Образко и Петросян были его ассистентами, а Казарцев — видеоарбитром.
«Аль-Иттихад» считался фаворитом встречи. Клуб из Джидды является действующим чемпионом Саудовской Аравии. «Аль-Холуд» после 26 туров саудовской Про-Лиги находится на 14-й строчке турнирной таблицы.
В другом полуфинале, который также состоялся в среду, «Аль-Хиляль» в послематчевой серии пенальти одолел «Аль-Ахли».