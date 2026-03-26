Матч-центр
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Румыния
П1
1.45
X
5.00
П2
6.90
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Северная Ирландия
П1
1.30
X
5.95
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Босния и Герцеговина
П1
1.75
X
3.69
П2
5.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Украина
:
Швеция
П1
3.35
X
3.22
П2
2.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Албания
П1
1.72
X
3.55
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Косово
П1
2.27
X
3.13
П2
3.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Северная Македония
П1
1.25
X
6.70
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Чехия
:
Ирландия
П1
1.97
X
3.49
П2
4.15

Салах может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах может продолжить карьеру в «Интер Майами». Об этом сообщает издание The Independent.

Источник: Reuters

По информации источника, американский клуб, за который выступает Лионель Месси, ближайшим летом может предложить 33-летнему египтянину подписать контракт. Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

Отмечается, что препятствием для сделки может стать потолок зарплат в МЛС, согласно которому можно включать лишь трех игроков, чей оклад не учитывается в платежной ведомости команды. На данный момент «Интер Майами» использует все три слота: помимо Месси их занимают аргентинский полузащитник Родриго де Пауль и мексиканский нападающий Херман Бертераме.

Для подписания Салаха «Интер Майами» нужно либо избавиться от одного из этих футболистов, либо переподписать с ними контракт на ухудшенных условиях, либо договориться с египтянином о существенной «скидке» при подписании соглашения. Текущий потолок зарплат в МЛС позволяет платить игрокам не более 800 тыс. долларов за сезон.

Кроме «Интер Майами» претендентами на подписание контракта с Салахом могут стать саудовские клубы, в частности «Аль-Хиляль», который проявлял интерес к египтянину на протяжении последних нескольких лет.

Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за 42 млн евро. За девять сезонов он провел за мерсисайдцев 435 матчей, в которых забил 255 мячей и отдал 122 голевые передачи. Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только Роджеру Ханту (285) и Иэну Рашу (346).

С «Ливерпулем» Салах выиграл восемь турниров, в том числе Лигу чемпионов (2019) и дважды АПЛ (2020, 2025).

«Интер Майами» занимает девятое место в сводной турнирной таблице МЛС. В прошлом сезоне «цапли» впервые в истории стали чемпионами лиги.