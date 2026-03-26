Салах может стать одноклубником Месси в «Интер Майами»

По информации источника, американский клуб, за который выступает Лионель Месси, ближайшим летом может предложить 33-летнему египтянину подписать контракт. Ранее Салах объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.
Отмечается, что препятствием для сделки может стать потолок зарплат в МЛС, согласно которому можно включать лишь трех игроков, чей оклад не учитывается в платежной ведомости команды. На данный момент «Интер Майами» использует все три слота: помимо Месси их занимают аргентинский полузащитник Родриго де Пауль и мексиканский нападающий Херман Бертераме.
Для подписания Салаха «Интер Майами» нужно либо избавиться от одного из этих футболистов, либо переподписать с ними контракт на ухудшенных условиях, либо договориться с египтянином о существенной «скидке» при подписании соглашения. Текущий потолок зарплат в МЛС позволяет платить игрокам не более 800 тыс. долларов за сезон.
Кроме «Интер Майами» претендентами на подписание контракта с Салахом могут стать саудовские клубы, в частности «Аль-Хиляль», который проявлял интерес к египтянину на протяжении последних нескольких лет.
Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из «Ромы» за 42 млн евро. За девять сезонов он провел за мерсисайдцев 435 матчей, в которых забил 255 мячей и отдал 122 голевые передачи. Салах занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, уступая только Роджеру Ханту (285) и Иэну Рашу (346).
С «Ливерпулем» Салах выиграл восемь турниров, в том числе Лигу чемпионов (2019) и дважды АПЛ (2020, 2025).
«Интер Майами» занимает девятое место в сводной турнирной таблице МЛС. В прошлом сезоне «цапли» впервые в истории стали чемпионами лиги.