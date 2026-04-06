Юрий Гаврилов — о своем лечении: Не знаю, какой у меня диагноз

Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Гаврилов поделился подробностями своего лечения.
В субботу, 28 марта, 72-летний бывший футболист красно-белых сообщил, что находится в больнице после операции на сердце, во время которой ему установили стент. Ранее, три дня назад, его сын Василий Гаврилов сообщил, что у отца выявили рак.
— Я хожу принимаю процедуры, которые мне назначают. Самочувствие более-менее нормальное. Сам не знаю, какой диагноз у меня. Мне поставили стент, делали операцию на сердце. Если бы у меня был рак, то, наверное, мне врачи бы сказали. А пока, к счастью, этого нет.
— Есть ли прогнозы по выписке?
— Я же не знаю, сколько сеансов процедур надо будет сделать. Врачи все держат под контролем.
— Домой уже хочется?
— Я уже устал от больниц, честно говоря. У меня за последнее время столько всего было: и инсульт, и ковид, и сердечная недостаточность. Как раз из-за этого мне поставили стенты, чтобы расширить коронарные сосуды, — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом Sport24.