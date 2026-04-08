Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:15
Динамо
:
Краснодар
П1
2.56
X
3.69
П2
2.80
Футбол. Лига Европы
19:45
Брага
:
Бетис
П1
2.60
X
3.34
П2
2.90
Футбол. Кубок России
20:45
Зенит
:
Спартак
П1
2.40
X
3.45
П2
3.26
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСЖ
:
Ливерпуль
П1
1.83
X
4.20
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
Атлетико
П1
1.55
X
5.14
П2
5.46
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Спортинг
0
:
Арсенал
1
П1
X
П2

«Настоящий тренер». Юрий Семин — о смерти Мирчи Луческу

Юрий Семин высказался в связи с уходом из жизни бывшего главного тренера петербургского «Зенита», «Шахтера» и сборной Румынии Мирчи Луческу.

Источник: РИА "Новости"

Мирча Луческу скончался 7 апреля на 81-м году жизни.

«Это очень профессиональный и корректный тренер, который знал футбол от и до. Он воспитал много игроков. Если мы вспоминаем “Шахтёр”, когда там была группа бразильцев, — это все его воспитанники. Они прошли с ним путь от молодых игроков до самых топовых, которые в дальнейшем победили в Кубке УЕФА, а потом их разобрали во все топовые команды. Где бы Мирча ни был, везде находил молодых игроков, а они в своём пути шли дальше в топовые команды. Настоящий тренер и замечательный человек. Большая потеря для всего мирового футбола. Мы его помним и по России, работе в “Зените”. Большое горе для семьи и всего футбольного сообщества», — передает слова Семина «Чемпионат».

Мирча Луческу — один из самых титулованных тренеров в Европе. Под его руководством команды 13 раз становились чемпионами своих стран, а общее количество трофеев, завоеванных его подопечными, достигло 35.

Румынский специалист работал с «Зенитом» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, победив ЦСКА (1:0), и заняли третье место в чемпионате страны. Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. С 2017 по 2019 год он также тренировал национальную команду Турции. В качестве тренера он также работал в украинских «Шахтере» и «Динамо» (Киев), сборной Турции, «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе» и других командах.