«Настоящий тренер». Юрий Семин — о смерти Мирчи Луческу

Мирча Луческу скончался 7 апреля на 81-м году жизни.
«Это очень профессиональный и корректный тренер, который знал футбол от и до. Он воспитал много игроков. Если мы вспоминаем “Шахтёр”, когда там была группа бразильцев, — это все его воспитанники. Они прошли с ним путь от молодых игроков до самых топовых, которые в дальнейшем победили в Кубке УЕФА, а потом их разобрали во все топовые команды. Где бы Мирча ни был, везде находил молодых игроков, а они в своём пути шли дальше в топовые команды. Настоящий тренер и замечательный человек. Большая потеря для всего мирового футбола. Мы его помним и по России, работе в “Зените”. Большое горе для семьи и всего футбольного сообщества», — передает слова Семина «Чемпионат».
Мирча Луческу — один из самых титулованных тренеров в Европе. Под его руководством команды 13 раз становились чемпионами своих стран, а общее количество трофеев, завоеванных его подопечными, достигло 35.
Румынский специалист работал с «Зенитом» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые выиграли Суперкубок России, победив ЦСКА (1:0), и заняли третье место в чемпионате страны. Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года. С 2017 по 2019 год он также тренировал национальную команду Турции. В качестве тренера он также работал в украинских «Шахтере» и «Динамо» (Киев), сборной Турции, «Интере», «Галатасарае», «Бешикташе» и других командах.