В Гане футболист погиб после нападения на клубный автобус

Игрок получил смертельные ранения.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Нападающий ганского клуба «Берекум Челси» Доминик Фримпонг погиб в результате вооружённого нападения на командный автобус. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Ганы (GFA). Инцидент произошёл, когда команда возвращалась с матча чемпионата страны против клуба «Самартекс» (0:1). Автобус был остановлен группой вооружённых грабителей.

«Грабители с пистолетами и автоматами начали стрелять по нашему автобусу, когда водитель попытался сделать манёвр назад. Игроки и персонал спрятались в ближайших кустах. К сожалению, один из наших футболистов получил смертельные ранения», — говорится в сообщении клуба в социальных сетях.

В связи с трагедией GFA заявила о намерении пересмотреть и ужесточить меры безопасности для клубов, участвующих в внутренних соревнованиях, с целью предотвратить подобные инциденты в будущем. Фримпонгу было всего 20 лет. Он успел забить два гола в 13 матчах текущего сезона за «Берекум Челси».