В Гане футболист погиб после нападения на клубный автобус

В связи с трагедией GFA заявила о намерении пересмотреть и ужесточить меры безопасности для клубов, участвующих в внутренних соревнованиях, с целью предотвратить подобные инциденты в будущем. Фримпонгу было всего 20 лет. Он успел забить два гола в 13 матчах текущего сезона за «Берекум Челси».