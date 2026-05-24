Леонид Слуцкий потерпел шестое поражение подряд в китайской лиге

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого уступил «Шэньчжэню» в матче 14-го тура чемпионата Китая. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Единственный мяч в составе хозяев на 24-й минуте с пенальти забил Рафаэль Ратао.
У победившей команды голы забили Альбион Адеми (5-я минута) и Эден Карцев (17-я минута, с пенальти).
«Шэньхуа» не одерживает побед в национальном первенстве на протяжении шести туров. Клуб располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 12 очков.
Команда Леонида Слуцкого начала сезон с десятиочковым штрафом, наложенным федерацией по итогам антикоррупционного расследования. В предыдущем сезоне коллектив занял второе место в суперлиге и завоевал Суперкубок Китая.