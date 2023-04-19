Гран-при Испании в Формуле-1 с 2027 года будут проводить в Мадриде

Контракт Формулы-1 с трассой в Барселоне заканчивается в 2026 году, после этого этап гран-при будет проводиться в Мадриде, пишут в Mundo Deportivo .

Первая гонка может пройти уже в 2027 году. В качестве основной трассы называют комплекс IFEMA Madrid и район Вальдебебас, а также соединяющие их дороги. Власти Мадрида подтверждают интерес к проведению гонки, но в Формуле-1 заявили, что пока нет никаких договоренностей.