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12:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Гран-при Испании в Формуле-1 с 2027 года будут проводить в Мадриде

Формула-1 переберется из Барселоны в Мадрид.

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Источник: AP 2022

Контракт Формулы-1 с трассой в Барселоне заканчивается в 2026 году, после этого этап гран-при будет проводиться в Мадриде, пишут в Mundo Deportivo.

Первая гонка может пройти уже в 2027 году. В качестве основной трассы называют комплекс IFEMA Madrid и район Вальдебебас, а также соединяющие их дороги. Власти Мадрида подтверждают интерес к проведению гонки, но в Формуле-1 заявили, что пока нет никаких договоренностей.

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