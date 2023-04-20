Хэмилтону досталось от фанатов
Фанатам не понравился наряд спортсмена.
Фанатам не понравился наряд спортсмена.
Пилот команды «Мерседес» Формулы-1 Льюис Хэмилтон неудачно, по мнению фанатов, выглядел на музыкальном фестивале Коачелла.
Хэмилтон привлек внимание папарацци свои нарядом. Британский гонщик был одет в тёмно-серый костюм Gucci с голубой рубашкой и ботинки карамельного цвета. Один только костюм итальянской марки стоит около пяти тысяч долларов.
Фанаты в соцсетях остались недовольны внешним видом Льюиса. Они писали:
«Какое плохое чувство стиля у Льюиса. Ему нужен собственный стилист».
«Похож на клоуна».
«Как и обычно, выглядит нелепо».
«Боже мой, он вообще смотрит в зеркало прежде чем выйти на улицу? Или он одевается в темноте?».