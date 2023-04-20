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14:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Хэмилтону досталось от фанатов

Фанатам не понравился наряд спортсмена.

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Пилот команды «Мерседес» Формулы-1 Льюис Хэмилтон неудачно, по мнению фанатов, выглядел на музыкальном фестивале Коачелла.

Хэмилтон привлек внимание папарацци свои нарядом. Британский гонщик был одет в тёмно-серый костюм Gucci с голубой рубашкой и ботинки карамельного цвета. Один только костюм итальянской марки стоит около пяти тысяч долларов.

Фанаты в соцсетях остались недовольны внешним видом Льюиса. Они писали:

«Какое плохое чувство стиля у Льюиса. Ему нужен собственный стилист».

«Похож на клоуна».

«Как и обычно, выглядит нелепо».

«Боже мой, он вообще смотрит в зеркало прежде чем выйти на улицу? Или он одевается в темноте?».

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