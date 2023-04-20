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15:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Семья Шумахера подаст в суд из-за выдуманного интервью

Семья готовится судиться.

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Источник: AP 2022

Немецкое издание Die Aktuelle опубликовало обложку, обещающую эксклюзивное интервью с Шумахером. Журнал заявил, что это первое интервью с Михаэлем, пообещав: «Никаких скудных, туманных полупредложений от друзей — ответы от него, Михаэля Шумахера, 54 года!». Интервью было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Семья Шумахера намерена обратиться в суд. Исковое заявление к журналу и авторам уже готовится, сообщают в ESPN.

Семикратный чемпион Формулы — 1 Михаэль Шумахер с 2013 года не появлялся на публике после полученной на горнолыжном склоне травмы.

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Семья Шумахера подаст в суд из-за выдуманного интервью
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