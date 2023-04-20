Семья Шумахера подаст в суд из-за выдуманного интервью

Немецкое издание Die Aktuelle опубликовало обложку, обещающую эксклюзивное интервью с Шумахером. Журнал заявил, что это первое интервью с Михаэлем, пообещав: «Никаких скудных, туманных полупредложений от друзей — ответы от него, Михаэля Шумахера, 54 года!». Интервью было сгенерировано с помощью искусственного интеллекта.

Семья Шумахера намерена обратиться в суд. Исковое заявление к журналу и авторам уже готовится, сообщают в ESPN.