Фернандо Алонсо загадочно ответил на слухи о романе с Тейлор Свифт
Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо опубликовал остроумный ответ на слухи о романе с американской певицей.
Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо опубликовал остроумный ответ на слухи о романе с американской певицей.
Пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо ответил на слухи о романе с певицей Тейлор Свифт выложив видео в одной из своих соцсетей.
Слухи появились после того, как одно издание о шоу-бизнесе разместило сообщение о романе в своем новостном аккаунте. Испанец отреагировал на слухи выложив короткое видео с песней Свифт «Karma» и подмигнул в конце ролика.
Алонсо недавно расстался со своей девушкой Андреа Шлагер, с которой встречался долгое время, а Тейлор Свифт со своим молодым человеком Джо Олвином.