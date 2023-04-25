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15:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Фернандо Алонсо загадочно ответил на слухи о романе с Тейлор Свифт

Испанский пилот «Формулы-1» Фернандо Алонсо опубликовал остроумный ответ на слухи о романе с американской певицей.

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Источник: AFP 2022

Пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо ответил на слухи о романе с певицей Тейлор Свифт выложив видео в одной из своих соцсетей.

Слухи появились после того, как одно издание о шоу-бизнесе разместило сообщение о романе в своем новостном аккаунте. Испанец отреагировал на слухи выложив короткое видео с песней Свифт «Karma» и подмигнул в конце ролика.

Алонсо недавно расстался со своей девушкой Андреа Шлагер, с которой встречался долгое время, а Тейлор Свифт со своим молодым человеком Джо Олвином.

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