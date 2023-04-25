Фернандо Алонсо загадочно ответил на слухи о романе с Тейлор Свифт

Пилот Формулы 1 Фернандо Алонсо ответил на слухи о романе с певицей Тейлор Свифт выложив видео в одной из своих соцсетей.

Слухи появились после того, как одно издание о шоу-бизнесе разместило сообщение о романе в своем новостном аккаунте. Испанец отреагировал на слухи выложив короткое видео с песней Свифт «Karma» и подмигнул в конце ролика.