Алонсо с нетерпением ждет Гран-при в Баку

Теперь цель команды и пилота сохранить победный импульс и продолжить выигрывать места на подиуме. Алонсо после трехнедельного перерыва «подзарядил батарейки» и ждет начала гонки.

«Трасса представляет для нас, гонщиков, уникальный вызов, поскольку мы сталкиваемся с множеством узких низкоскоростных участков, а затем с очень скоростными прямыми, что создает множество возможностей для риска и получения вознаграждения», — сказал Фернандо.