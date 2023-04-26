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17:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Алонсо с нетерпением ждет Гран-при в Баку

Испанец хочет продолжить результативный старт сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с нетерпением ждет этап Грин-при Азербайджана, чтобы продолжить великолепный старт сезона, сообщает Marca.

Теперь цель команды и пилота сохранить победный импульс и продолжить выигрывать места на подиуме. Алонсо после трехнедельного перерыва «подзарядил батарейки» и ждет начала гонки.

«Трасса представляет для нас, гонщиков, уникальный вызов, поскольку мы сталкиваемся с множеством узких низкоскоростных участков, а затем с очень скоростными прямыми, что создает множество возможностей для риска и получения вознаграждения», — сказал Фернандо.

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