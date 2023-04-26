Алонсо с нетерпением ждет Гран-при в Баку
Испанец хочет продолжить результативный старт сезона.
Испанец хочет продолжить результативный старт сезона.
Пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с нетерпением ждет этап Грин-при Азербайджана, чтобы продолжить великолепный старт сезона, сообщает Marca.
Теперь цель команды и пилота сохранить победный импульс и продолжить выигрывать места на подиуме. Алонсо после трехнедельного перерыва «подзарядил батарейки» и ждет начала гонки.
«Трасса представляет для нас, гонщиков, уникальный вызов, поскольку мы сталкиваемся с множеством узких низкоскоростных участков, а затем с очень скоростными прямыми, что создает множество возможностей для риска и получения вознаграждения», — сказал Фернандо.