Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» уходит в отставку после 18 лет работы

Франц Тост покинет команду в конце сезона 2023 года. «Альфа Таури» объявила, что Питер Байер присоединится к команде в качестве главного исполнительного директора. Также Лоран Мекси покинет пост спортивного директора «Феррари» — в 2024 году он заменит Тоста, который провёл 18 лет в качестве руководителя команды.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Дитриха Матешица, который дал мне невероятную возможность быть руководителем команд “Торо Россо” и “Альфа Таури” в течение последних 18 лет. Для меня было настоящей честью руководить командой в течение такого длительного периода, и мне очень приятно работать с огромным количеством мотивированных и опытных людей, которые разделяют мою страсть к Формуле 1.



В 67 лет пришло время передать полномочия, и с Питером в качестве нового генерального директора и Лораном в качестве руководителя команды мы нашли двух профессионалов, которые выведут команду на новый уровень», — приводит слова Тоста пресс-служба команды.

