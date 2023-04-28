Гонщик «Формулы-1» Ферстаппен отказался от борьбы за «Тройную корону»

«Этого я не добьюсь, нет. Мне нравится смотреть IndyCar, я думаю, что там много отличных гонщиков, в том числе и тех, с кем я участвовал в заездах, так что у меня с ними хорошие отношения, и мне нравится видеть, как они добиваются успеха. Но я не буду участвовать в Indy 500, абсолютно нет. Я могу приехать туда и посмотреть, но не участвовать в гонке», — приводит слова Макса Pit Debrief.