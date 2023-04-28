Гонщик «Формулы-1» Ферстаппен отказался от борьбы за «Тройную корону»
Ферстаппен признался, что не хочет завоевать «Тройную корону».
Ферстаппен признался, что не хочет завоевать «Тройную корону».
Двукратный победитель Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что он исключает для себя возможность завоевать «Тройную Корону» в автогонках. Для этого нужно одержать победу на Гран-при Монако, в гонках «24 часа Ле-Мана» и «500 миль Индианаполиса».
«Этого я не добьюсь, нет. Мне нравится смотреть IndyCar, я думаю, что там много отличных гонщиков, в том числе и тех, с кем я участвовал в заездах, так что у меня с ними хорошие отношения, и мне нравится видеть, как они добиваются успеха. Но я не буду участвовать в Indy 500, абсолютно нет. Я могу приехать туда и посмотреть, но не участвовать в гонке», — приводит слова Макса Pit Debrief.