Руководитель команды «Мерседес» Формулы-1 высказался о доминировали «Ред Булл»

«Пилоты “Ред Булл” в Баку опередили ближайшего соперника, Шарля Леклера, на 20 секунд за 40 кругов, то есть это полсекунды на круг. Это огромное преимущество, которое нам, преследователям, нужно компенсировать. Так что мы все должны либо лучше работать, чтобы догнать их, либо изменить регламент, и я не думаю, что мы должны делать второе. Считаю, что нам просто нужно побеждать по заслугам, а победа по заслугам означает быть более умными и иметь более крутой уклон в развитии, чем у “Ред Булл”, — приводит слова Вольфа Racingnews365.