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14:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Хэмилтон дал понять, что хочет остаться в команде «Мерседес» надолго

Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон подтвердил свое желание остаться в «Мерседесе», сообщает Crash.

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Источник: AP 2022

«Я думаю о долгосрочной перспективе. Не хочу остаться в команде просто еще на один год. Мне нужен более длинный контракт», — сказал Льюис.

Контракт Хэмилтона с «Мерседес» истекает в конце сезона Формулы-1 2023 года. 38-летний гонщик еще не подписал новое соглашение.


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