Хэмилтон дал понять, что хочет остаться в команде «Мерседес» надолго
Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон подтвердил свое желание остаться в «Мерседесе», сообщает Crash.
Британский пилот команды Формулы-1 «Мерседес» Льюис Хэмилтон подтвердил свое желание остаться в «Мерседесе», сообщает Crash.
«Я думаю о долгосрочной перспективе. Не хочу остаться в команде просто еще на один год. Мне нужен более длинный контракт», — сказал Льюис.
Контракт Хэмилтона с «Мерседес» истекает в конце сезона Формулы-1 2023 года. 38-летний гонщик еще не подписал новое соглашение.