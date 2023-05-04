В Формулу-1 хочет попасть азиатская команда «LKY SUNZ»
Команда хочет пробиться на стартовую решетку в сезоне 2025/2026.
Команда хочет пробиться на стартовую решетку в сезоне 2025/2026.
В Формуле 1 может появиться новая команда из Азии — о желании участвовать в чемпионате мира заявил руководитель и соучредитель проекта Panthera Asia F1 Team Бенджамин Дюран, который собирается до 30 июня подать заявку в Международную автомобильную федерацию от имени нового коллектива «LKY SUNZ» из Юго-Восточной Азии, сообщает Racing News 365.
Команда получила название «LKY SUNZ» от слов «Lucky», что в переводе означает «счастливчик» и «SUNZ», от слова солнце, которое восходит на востоке.
Команда надеется базироваться на совершенно новом заводе в Юго-Восточной Азии, а автомобили первоначально будут собираться на европейской базе.