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13:51 (мск), источник: Sportmail.ru

В Формулу-1 хочет попасть азиатская команда «LKY SUNZ»

Команда хочет пробиться на стартовую решетку в сезоне 2025/2026.

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Источник: Reuters

В Формуле 1 может появиться новая команда из Азии — о желании участвовать в чемпионате мира заявил руководитель и соучредитель проекта Panthera Asia F1 Team Бенджамин Дюран, который собирается до 30 июня подать заявку в Международную автомобильную федерацию от имени нового коллектива «LKY SUNZ» из Юго-Восточной Азии, сообщает Racing News 365.

Команда получила название «LKY SUNZ» от слов «Lucky», что в переводе означает «счастливчик» и «SUNZ», от слова солнце, которое восходит на востоке.

Команда надеется базироваться на совершенно новом заводе в Юго-Восточной Азии, а автомобили первоначально будут собираться на европейской базе.

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