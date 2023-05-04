В Формулу-1 хочет попасть азиатская команда «LKY SUNZ»

В Формуле 1 может появиться новая команда из Азии — о желании участвовать в чемпионате мира заявил руководитель и соучредитель проекта Panthera Asia F1 Team Бенджамин Дюран, который собирается до 30 июня подать заявку в Международную автомобильную федерацию от имени нового коллектива «LKY SUNZ» из Юго-Восточной Азии, сообщает Racing News 365.