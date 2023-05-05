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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Пилот Формулы-1 Ландо Норрис выступит на Гран-при Майами в шлеме в виде пляжного мяча

Команда представила шлем, в котором выступит Ландо Норрис.

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Источник: соцсети

Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис выступит на Гран-при Майами в шлеме, который выглядит как надувной пляжный мяч. Фотографиями шлема «Макларен» выложили в своих соцсетях.

В прошлом сезоне Норрис выступал на этапе в Майами в шлеме в виде баскетбольного мяча.

Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.





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