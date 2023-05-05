Пилот Формулы-1 Ландо Норрис выступит на Гран-при Майами в шлеме в виде пляжного мяча
Команда представила шлем, в котором выступит Ландо Норрис.
Команда представила шлем, в котором выступит Ландо Норрис.
Британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис выступит на Гран-при Майами в шлеме, который выглядит как надувной пляжный мяч. Фотографиями шлема «Макларен» выложили в своих соцсетях.
В прошлом сезоне Норрис выступал на этапе в Майами в шлеме в виде баскетбольного мяча.
Гран-при Майами состоится с 5 по 7 мая.