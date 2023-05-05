Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила новую расцветку ливреи для Гран-при Майами

Источник: соцсети

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила расцветку ливреи для Гран-при Майами. Фото болида команда выложила в своих соцсетях.

Каждый мог поучаствовать в разработке дизайна в рамках специально организованного проекта Make Your Mark. Автором ливреи стала аргентинская студентка-дизайнер Мартина Андриано, добавившая болидам пилотов элементы в ярком розовом, синем и фиолетовом цветах.