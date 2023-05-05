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11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила новую расцветку ливреи для Гран-при Майами

Каждый мог поучаствовать в разработке дизайна ливреи.

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Источник: соцсети

Команда Формулы-1 «Ред Булл» представила расцветку ливреи для Гран-при Майами. Фото болида команда выложила в своих соцсетях.

Каждый мог поучаствовать в разработке дизайна в рамках специально организованного проекта Make Your Mark. Автором ливреи стала аргентинская студентка-дизайнер Мартина Андриано, добавившая болидам пилотов элементы в ярком розовом, синем и фиолетовом цветах.

Дизайнер получила возможность провести Гран-при Майами вместе с командой и участвовать в презентации. Для «Ред Булл» смена раскраски болида является редким событием, за 19 сезонов участия в Формуле-1 австрийский коллектив использовал всего шесть вариантов ливреи.

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