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13:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос посетили Гран-при Майами

Возможно в будущем, они станут новыми инвесторами или совладельцами.

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Источник: AP 2022

На этапе Формулы-1 Гран-при Майами побывали лидеры рейтинга самых богатых людей планеты — Илон Маск и Джефф Безос.

Бизнесмены пообщались с главой Формулы-1 Стефано Доменикали и руководителем Liberty Media Грегом Маффеем. По информации журналистов, Маск и Безос проявили интерес к «участию в будущем» серии, так что потенциально в скором времени у Формулы-1 могут появиться новые инвесторы или совладельцы, сообщает The Sun US.

Маск провел некоторое время, общаясь с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и сделал фото с пилотами Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом. А Безос прогуливался по паддоке и беседовал с инженерами «Макларен».

Источник: AP 2022
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