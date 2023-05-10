Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос посетили Гран-при Майами

Бизнесмены пообщались с главой Формулы-1 Стефано Доменикали и руководителем Liberty Media Грегом Маффеем. По информации журналистов, Маск и Безос проявили интерес к «участию в будущем» серии, так что потенциально в скором времени у Формулы-1 могут появиться новые инвесторы или совладельцы, сообщает The Sun US.