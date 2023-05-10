Миллиардеры Илон Маск и Джефф Безос посетили Гран-при Майами
Возможно в будущем, они станут новыми инвесторами или совладельцами.
Возможно в будущем, они станут новыми инвесторами или совладельцами.
На этапе Формулы-1 Гран-при Майами побывали лидеры рейтинга самых богатых людей планеты — Илон Маск и Джефф Безос.
Бизнесмены пообщались с главой Формулы-1 Стефано Доменикали и руководителем Liberty Media Грегом Маффеем. По информации журналистов, Маск и Безос проявили интерес к «участию в будущем» серии, так что потенциально в скором времени у Формулы-1 могут появиться новые инвесторы или совладельцы, сообщает The Sun US.
Маск провел некоторое время, общаясь с руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером и сделал фото с пилотами Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом. А Безос прогуливался по паддоке и беседовал с инженерами «Макларен».