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11:11 (мск), источник: Sportmail.ru

«Феррари» хочет предложить гонщику Хэмилтону контракт на 40 миллионов фунтов стерлингов

Соглашение пилота с «Мерседес» рассчитано до конца 2023 года.

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Источник: AP 2022

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» может предложить контракт на 40 миллионов фунтов стерлингов британскому гонщику, семикратному чемпиону мира, Льюису Хэмилтону, сообщает Daily Mail.

Если Хэмилтон подпишет контракт, то «Феррари» будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Другим возможным вариантом называется сделка «Феррари» с «Мерседесом», в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон — в итальянскую. В переходе Льюиса заинтересован лично президент «Феррари» Джон Элканн.

В текущем сезоне Льюис Хэмилтон занимает четвертую строчку в общем зачете, в его активе 56 очков. За пять гоночных уик-эндов он завоевал один подиум, занял второе место на Гран-при Австралии.

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 «Феррари» хочет предложить гонщику Хэмилтону контракт на 40...
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