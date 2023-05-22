«Феррари» хочет предложить гонщику Хэмилтону контракт на 40 миллионов фунтов стерлингов

Итальянская команда Формулы-1 «Феррари» может предложить контракт на 40 миллионов фунтов стерлингов британскому гонщику, семикратному чемпиону мира, Льюису Хэмилтону, сообщает Daily Mail.

Если Хэмилтон подпишет контракт, то «Феррари» будет стремиться сохранить в команде Шарля Леклера, а не Карлоса Сайнса. Другим возможным вариантом называется сделка «Феррари» с «Мерседесом», в результате которой Леклер отправится в немецкую команду, а Хэмилтон — в итальянскую. В переходе Льюиса заинтересован лично президент «Феррари» Джон Элканн.