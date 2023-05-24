Команда «Астон Мартин» хочет сохранить в коллективе пилота Фернандо Алонсо

«Мы должны дать Фернандо машину, на которой он сможет стабильно выигрывать гонки. В этом году мы сделали разумный шаг вперед. Мы еще не там, где должны быть, но мы продолжаем развивать команду, оборудование и будем становиться сильнее. У нас будут переговоры до 26-го года. Я надеюсь, что Алонсо будет рядом с нами в течение нескольких лет — это было бы здорово. Если он будет в такой же хорошей форме и конкурентоспособен, как сегодня, то будет здорово, если Фернандо будет одним из пилотов “Астон Мартин” и в 2026 году», — приводит слова Уитмарша Speedcafe.