Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Атлетико
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Вегас
04
Все события
13:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Команда «Астон Мартин» хочет сохранить в коллективе пилота Фернандо Алонсо

Команда надеется, что Алонсо будет с ними до 2026 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Глава команды Формулы-1 «Астон Мартин» Мартин Уитмарш заявил, что хотел бы сохранить Фернандо Алонсо, чтобы вместе с испанцем работать в новой главе истории коллектива.

«Мы должны дать Фернандо машину, на которой он сможет стабильно выигрывать гонки. В этом году мы сделали разумный шаг вперед. Мы еще не там, где должны быть, но мы продолжаем развивать команду, оборудование и будем становиться сильнее. У нас будут переговоры до 26-го года. Я надеюсь, что Алонсо будет рядом с нами в течение нескольких лет — это было бы здорово. Если он будет в такой же хорошей форме и конкурентоспособен, как сегодня, то будет здорово, если Фернандо будет одним из пилотов “Астон Мартин” и в 2026 году», — приводит слова Уитмарша Speedcafe.

С сезона 2026 компания Honda станет поставщиком силовых установок для британской команды «Астон Мартин».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Еще одна легенда «Барселоны» покинет клуб по окончании сезона
Единую Лигу ВТБ пополнили два новых клуба
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь